Dok je predsjednik Vlade u blitz kampanji, slavi sve moguće obljetnice HDZ-ovih ispostava diljem države, reže vrpce na medicinskim uređajima, ljubi djecu i par puta dnevno nabraja uspjehe svoje Vlade, za to vrijeme predsjednik države definitivno nije u kampanji jer to ne smije biti, no to ga ne sprječava da svaki dan iskače iz TV ekrana kao iz paštete jer prihvaća poziv na sva službena događanja (možda ste ga pozvali i na svoje vjenčanje? Ako je tako, usrećit ćete se, jer nam se čini da ne odbija nijednu pozivnicu, tako da sačuvajte koji paprčnjak za njega, ali obavijestite druge uzvanike da ne načimaju političke teme jer ni kum neće doći do riječi od njega niti toliko da održi zdravicu).

Oba predsjednika djeluju neumorno u svom pohodu, zamislite samo kakvu će liniju imati do ljeta. Mikrofoni su njihovo glavno oruđe za rad ovih dana, a tko bolje gospodari mikrofonima, eterom i vašim malim ekranima, ostavit ćemo vama da prosudite, jer tu je dojam bitan, a ne mjerljive činjenice.

No ono što je mjerljivo je činjenica da će i Milanović i Plenković ovih dana prijeći Lijepu našu uzduž i poprijeko, pa nas zanima što mislite tko će prijeći veću udaljenost. Nemamo pedometar da izmjerimo, i anketa vam neće donijeti nikakvu nagradu, ali svejedno nas zanima vaše mišljenje…

