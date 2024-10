ZNAŠ LI ČIJA SU? / Super kviz: Pogodi stopala! Ne Lidije Bačić i Nives Celzijus, nego naših političara!

Kreativnost naših medijskih djelatnika premašuje i najsmjelija očekivanja pa nas je jako inspirirao jedan kviz u kojem se od čitatelja traži da prepoznaju stopala estradnih zvijezda. Tako su na pogađanje ponuđena stopala Nives Celzijus, Severine i Lidije Bačić za koje nismo ni znali da imaju stopala. Mislim, tko normalan ikad ikome gleda u stopala?! Pogotovo ako su pitanju Nives Celzijus, Severina i Lidija Bačić. Prema tebi ide Lidija Bačić i prvo ćeš joj pogledati stopala da vidiš je l' ima čukljeve? Normalan čovjek ne bi trebao ni stopala rođene žene prepoznati. Ali kviz je polučio veliki uspjeh pa se serijal nastavlja s poznatim ustima, ušima, nosevima, strah nas koji će sve još organ biti ponuđeni na prepoznavanje. Mi ćemo se zadržati na stopalima pa vam nudimo stopala naših poznatih političara! Evo u prvoj emisiji nudimo ova dva prekrasna stopala vi morate pogoditi čija su. Malo ću vam olakšati pa reći da ovo nisu stopala Mire Bulja i Nine Raspudića ako vam je to prvo palo napamet nego su to stopala predsjednika Republike i predsjednika Vlade! Evo vidite ova dva rasna političara imaju i rasna stopala, šteta što ih češće ne pokazuju.