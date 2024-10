NAJTEŽI UDARAC / Šprajca opalili boksačkom rukavicom u glavu: 'Jesam vam rekao, nitko ne udara u mozak kao šef stranke'

Sabor HDZ -a je već tradicionalno mjesto gdje možete dobiti najviše državnih udara. Ali u u mozak. Normalno, od predsjednika stranke se očekuje da zadaje najteže udarce. Ok, pronašao ih je, ali režija, nije to ta izjava, to je neki drugi Sabor HDZ-a, taj nema veze s ovim u Šibeniku. Mislim HDZ je isti, ali je drugi predsjednik. Dajte ispočetka. Može?...Sabor HDZ -a je već tradicionalno mjesto gdje možete dobiti najviše državnih udara u mozak. Normalno od predsjednika stranke se očekuje da zadaje najteže udarce. U bokte, to je udarac! Jesam vam rekao, nitko ne udara u mozak kao šef stranke. To je evo vidjeli ste i sami, bio toliko jak udarac da čovjek na trenutak potpuno zaboravi što se dogodilo.