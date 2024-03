'BITKA ZA HRVATSKU NEZAVISNOST' / Šprajc zaprijetio Talijanima: 'Samo vi izazivajte, uzet ćemo vam i Ferrari!'

Bitka za hrvatsku neovisnost i dalje traje. Nakon Srba koji su nam htjeli uzeti kupus hrvatskoj suverenosti i samostalnosti već duže vrijeme prijete Talijani koji nam žele uzeti Prošek. Htjeli su i Istru al sad je već daj šta daš. Jer je Prošek kao sličan talijanskom Proseccu. A niđe veze. Jedno je sirupasto, slatko, desertno, a drugo pjenušavo, suho i aperitivno vino. Zajedno već godinama razbuktavaju strasti europskih političara. Petra Pranjić, enologinja: "Razlika između prošeka i prosecca je ogromna, od same proizvodnje, sorata... ogromna je razlika između ta dva pojma." Za Talijane je stvar jasna: ime je preslično i to stvara pomutnju kod kupaca. A guverner regije Veneto odakle dolazi prosecco i glera, sorta grožđa od koje se pjenušavo vino proizvodi, hrvatske napore za zaštitu je ocijenio sramotnima. To je kao da nam žele uzeti Ferrari - poručio je. Pa okej, samo vi izazivajte, uzet ćemo i Ferrari, pa ćemo od njega napraviti… štajaznam Robo Ferrari. Koji će naravno napraviti Mate Rimac. Ako će mu netko dat pare da ne napravi.