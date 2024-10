'NOBEL ZA EKONOMIJU!' / Šprajc usporedio Tomaševića s Grunfom: 'Znaju od gubitka napraviti dobitak'

Samo Grunf i zagrebački gradonačelnik znaju od gubitka napraviti dobitak. Pa se tako Tomislav Tomašević pohvalio kako Sljemensku žičaru koristi 2,5 puta više ljudi od kako je besplatna. Ajde. Time je gradonačelnik definitivno zaslužio Nobela za ekonomiju pa nema razloga da onda i gradski prijevoz ne bude besplatan. Sigurno bi se više ljudi vozilo tramvajima i autobusima da ne moraju kupiti kartu. Ili da je besplatno parkiranje u gradskim garažama. Garantiram popunjenost od 100 posto! U skladu sa svojom ekonomskom filozofijom da je gubitak zapravo dobitak gradska vlast je ponosno predstavila i rezultat nadmetanja između Zagrebačke i Međimurske plinare. Dakle od 290.000 potrošača koji su dosad kupovali plin preko Zagrebačke plinare ostalo ih je 150.000, ali gradonačelnik to ne vidi kao gubitak 140.000 pretplatnika nego kao dobitak od 150.000 pretplatnika. Dakle po Grunfovoj logici tko izgubi dobitak dobio je gubitak, pa onda taj gubitak možemo prikazati kao dobitak. Sori, ne shvaćamo poantu. Otkud je bolje da plinara s 360 zaposlenih radi upola manji promet a broj zaposlenih ostaje isti. Ali to je tako s Nobelovcima, često su na početku svoje karijere bili neshvaćeni. Pa nema razloga da uprava Zagrebačke plinare koja je taj gubitak tj. dobitak ostvarila zahvaljujući krivim procjenama, indolenciji, nemaru i sviranju frulice, umjesto otkaza bude nagrađena bonusom. A kako lov na potrošače još nije završen moguće je da će taj gubitak biti i veći pa bi i bonus upravi mogao biti veći. Inače Zagrebačka plinara samo ove godine bilježi gubitak od 23 milijuna eura. Ali ok, već smo naučili da je gubitak zapravo dobitak, pogotovo ako ćemo ga pokriti iz gradskog proračuna pa se to ne računa.