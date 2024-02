Ovaj tjedan emisija Stanje nacije na glavnu temu u zemlji, izbor novog glavnog državnog odvjetnika, uvodi anketu s QR kodom - jer ispunjavanje anketa je osnovna higijena svakog osvještenog građanina.

Ivan Turudić, unatoč aferi koja se danima povlači po medijima, ima puno povjerenje premijera Andreja Plenkovića. HDZ je, također, dobio potporu svih koalicijskih partnera. Dok oporba smatra da je Turudić, u najmanju ruku, nepodoban kandidat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su sve rekli vlast, oporba i mediji, vrijeme je za pitati narod.

Podsjećamo premijer je o svom odabraniku nedavno izjavio: “Ono što je bitno je da je on prolazio u proteklih nekoliko godina sigurnosne provjere. 2009. provjeru radi Buljević na čelu SOA-e, čovjek je ok. 2014. radi Lozančić na čelu SOA-e, čovjek je ok. 2019. radi Markić koji je na čelu SOA-e i ok je".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2019. SOA radi sigurnosnu procjenu Ivana Turudića kao budućeg suca Visokog kaznenog suda ta se bilješka negdje izgubila, zametnula, vrag će ga znati i sudac Ivan Turudić po treći puta prolazi sigurnosnu provjeru s čime Andrej Plenković danas maše kao neupitnim argumentom Turudićeve časti i poštenja.

Emisiju Stanje nacije gledajte svaki petak na RTL-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa