KORUPCIJA, MITO I JAVAŠLUK / Hrvatska ide na baterije, postali smo AAA. Moody's agencija je poznata po nekoliko za*eba

Siromašnim ljudima recimo ne treba puno da se razvesele. Pa je tako cijela nacija ponosna na uspjehe naše kreditne reprezentacije. To je istina, agencija Moody's na koju se referira premijer stvarno je jedinstven slučaj kreditnih agencija. Poznata je po tome što je samo u zadnjih nekoliko godina triput osuđena zbog prevara, dobili su 16 milijuna dolara kazne zbog manjkavih kreditnih rejtinga, 3,7 milijuna eura kazne zbog kršenja europskih propisa, a pravi kuršlus izazvali su pogrešnim procjenama nekretnina, što je dovelo do goleme financijske krize 2008. godine. Za taj za*eb dobili su 864 milijuna dolara kazne. Dakle, korupcija, mito i javašluk - po hrvatski nemar. Ako je ijedna agencija relevantna za procjenu hrvatskog kreditnog rejtinga onda je to Moody's. Svoj svoga najbolje pozna. Sad se eto s punim pravom može reći da Hrvatska ide na baterije - postali smo AAA baterija.