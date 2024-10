'POSTAO SRBIN' / Šprajc: 'Ako ste dosad mislili da je Tvrtko I. Kotromanić potomak Šubića - Hrvat, e više nije'

Ako ste dosad mislili da je prvi bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić potomak Šubića - Hrvat, e više nije. Tvrtko je eto postao Srbin i srpski kralj Bosne i Primorja. Jer kako je Tvrtko I Kotromanić s jedne strane potomak hrvatskih Šubića, tako je s druge strane i potomak srpskih Nemanjića. Ali je prije svega bosanski kralj - kažu Bošnjaci koji su mu lani također digli spomenik, u Sarajevu kao simbolu bosanske državnosti. Eto, a mislili ste da je sporenje oko toga jel izmjenična struja hrvatska ili srpska anakrona budalaština? A evo u Bosni i Hercegovini još nisu riješili ni pitanja iz srednjeg vijeka. Još se bore za svoja srednjovjekovna kraljevstva. Premda manje više svi završe u kraljevstvu nebeskom. Bilo bi sad logično očekivati i spomenički odgovor iz Mostara, jer Tvrtko je ipak i Hrvat, ali takvi Hrvati koji su malo Srbi malo Bosanci njih ne zanimaju, osim toga ondje su okrenuti budućnosti, a ne prošlosti pa i ovo spomenika što imaju nastoje do temelja uništiti. Da ih prošlost ne opterećuje. Ali ni Hrvatska svoju prošlost ne zaboravlja, jer je Domovinski pokret kao jedan od uvjeta za koalicijski sporazum s HDZ-om tražio da se cijela iduća godina u Hrvatskoj proglasi godinom kralja Tomislava, jer će čovjek nagodinu napuniti 1100 godina pa je red da se za našeg prvog kralja napravi velika rođendanska fešta s krkanjem, lokanjem i karanjem, kako već i priliči tim srednjovjekovnim vremenima. Naravno HDZ im je to odobrio, znaju oni koliko budali malo treba za veselje pa će to vjerojatno biti i jedina točka iz programa Domovinskog pokreta koju će im ispuniti. Inače ne znam jeste li primijetili, ali i spomenik kralju Tvrtku u Banja Luci i Sarajevu kao i spomenik kralju Tomislavu u Zagrebu izgledaju skoro potpuno identično, isto plemenito lice, ista uznosita poza i manje više tako izgledaju svi kraljevi iz tih vremena. Netko je baš dobro zaradio na tom odljevu. Cijelu epizodu možete pogledati na platformi Voyo...