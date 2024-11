E, ZOKI, E... / Primorac bi majci i stan omogućio, a sin Milanović? Pa majku mu ovršili za 50 eura...

Mama predsjednika Zorana Milanovića, gospođa Đurđa Milanović, našla se pod ovrhom zbog neplaćene pretplate HRT-u od samo 50 eura! Od listopada 2023. do veljače 2024. nije platila pretplatu, pa joj je HRT s kamatama izdao ovrhu na 98 eura. Imperijal piše da su kamate impresivne – čak 50% za nekoliko mjeseci. Lijepo - bolje biti dužan dečkima s Knežije nego njima... Razlozi za neplaćanje nisu poznati. Možda gospođa Milanović izbjegava HRT, možda se ne slaže s prikazivanjem njenog sina u vijestima, ili je, poput mnogih penzionera, jednostavno u financijskim poteškoćama. No, čudi to što predsjednik nije pomogao platiti dug od 50 eura za svoju majku, čak ni uz povišicu koju mu je dodijelila vlada. Dok se Milanović susreće s kritikama zbog štedljivosti, njegov konkurent Dragan Primorac može se pohvaliti posve drukčijim primjerom brige za majku. On joj je omogućio da na prodaji gradskog stana u Splitu zaradi više od 70.000 njemačkih maraka. Ipak, Primorac izjavljuje: 'Ne radi se o mom stanu, već o stanu koji je kupila moja majka.'