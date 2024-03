CROBASIJADA 2024. / Lijevo parizer, desno kulen, u sredini hrenovka: Tko ima veću kobasu i koliko su Hrvati spremni progutati?

Eto dakle ove godine ne idemo na izbore nego na kobasijadu. Na Crobasijadu! Na kojoj stranke više neće nuditi programe, ideje i vizije nego kobasice. Što je realno pomak nabolje. Naša je sočna njihova je suha, zagrizite moju a ne njegovu, to će sad biti političke parole. U ovitku od svinjskih crijeva. Nude se ljute kobasice, ljute ko ljuta trava što bi se reklo, druge su meke i blage, u ponudi su i barene kobasice to su kobasice, tj. stranke, koje je lako zbariti, imamo pasterizirane dakle dugotrajne kobasice, to su kobasice koju mogu potrajati i po nekoliko saborskih mandata, neke stoje i po 30 godina, imamo kratkotrajne svježe kobasice, to su kobasice samo za jedne izbore, imamo dimljene kobasice - čut ćete kasnije što o takvim kobasicama misli glavna europska tužiteljica Laura Koveši - pa onda imamo ove regionalne kobasice- zagorske, istarske, mediteranske, slavonske, baranjske, kranjske a nudi se i frankfurter wurst, to je uglavnom kobasica za potrošače iz dijaspore. Pojedine stranke uz svoje kobasice besplatno nude i senf.