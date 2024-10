KONAČAN UDARAC SRBIJI / Komšije zadesila golema nevolja: Šprajc otkrio što to Srbima kod Picule smeta?

Susjednu zemlju, po srpski komšije, zadesila je golema nevolja. Veća od svih poplava, koje su ikad snašle Srbiju. Vidite vi što je snašlo tu nesretnu zemlju - da im je glavni posrednik za EU Tonino fakin Picula. I dobro kaže Vučić, nije što je Hrvat nego kakav Hrvat. Valjda najdosadniji i najškrtiji diplomat a svi su dosadni i škrti. Ali za ovog kažu kako ne da konobarima ne daje napojnicu, nego im uzima napojnicu. Ima u Briselu i svjedoka. Dakle em te udavi za ručkom, em ode i ne plati ručak. Naravno da su Srbi zgroženi zbog toga ili bi barem zbog toga trebali biti zgroženi. Što to Srbima kod Picule smeta, to što je Hrvat il to što je Picula?