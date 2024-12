PANIČNO KUPOVANJE ORUŽJA / Hrvatska na velikoj nabavci: Turski dronovi, njemački tenkovi, francuski avioni. Za cijenu se ne pita!

Ursuli Von SMS koja je svojedobno cjepiva od Pfizera naručivala SMS porukama, a sad izgleda da će SMS porukama naručivati i oružje. Sigurnost, borba sloboda, to su sad odjednom postali prioriteti Europske unije. Pa sad kreće panično kupovanje oružja a u panici se za cijenu ne pita. Tako i Hrvatska kupuje turske dronove, njemačke tenkove čija je cijena prava sitnica od 25 milijuna eura za komad i francuske avione po 100 milijuna eura komad. Vojna industrija i trgovci oružjem trljaju ruke. Jer već su sad prihodi proizvođača oružja dosegli 600 milijardi dolara. Pa kad se otvore europski fondovi i javne nabave za kupnju oružja, a vjerujte mi to je sljedeće na redu, ovi iz zdravstva i IT sektora koji na javnim nabavama u svoje i tuđe džepove trpaju milijune eura izgledat će kao kradljivci žvaki. Zapravo Petrače bi hitno trebalo osloboditi krivnje i zatvora jer su se našli u sektoru koji ne poznaju baš dobro i gdje caruju puno veći trgovci. Lako je moguće da su se ljudi htjeli baviti poštenim poslom i pošteno javiti na javne natječaje u zdravstvu ali kad su shvatili da u njima ima manje poštenja nego u javnoj kući, šta će ljudi, krenuli i oni igrati tu igru. Pa nastradali zbog neiskustva. Ali sad kad krenu javne nabavke oružja e to je već njihov teren. Tako da ljude treba pustiti da se bave onim što najbolje znaju.