NAJBOLJI TULUM U GRADU / Ekskluzivno: Bili smo na Petračevoj Cugaveli - evo tko nas je vozio kući

Idemo sad odmah u jedan poznati vinski podrum da vidimo kako teče Cuga-vela, kako se ljudi zabavljaju, tko se okupio, jel se netko opio, naš reporter Borna Sor uvijek je ondje gdje je najteže. Borna kakva je atmosfera na Cuga-Veli? 'Zorane, ovdje je najveći tulum u gradu! Svi su dole! Svi iz HAC-a, HŽ-a, Jadrolinije, ministri, državni tajnici, ravnatelji bolnica. Atmosfera je fenomenalna!' A super, tamo se dakle opušta i malo odmara od zahtjevnog posla u javnoj službi? 'Ne! Ovi dragi ljudi rade! Upravo je ispod bureta s krasnom mladom graševinom dogovorena kupnja novog broda za Jadroliniju, ondje iza cisterne s merlotom dogovara se gradnja nove AC-eve marine, a na šanku se uz primitivo dogovara cijeli vozni park za državu! Predivan buke!' Borna je li netko možda malo pretjerao s vinom i pićem, jel bilo nerazumnih dogovora? Da ih nije malo ponijelo, kao i tebe... 'Ja ne pijem na poslu, imam kanticu. Ali ne brini Zorane, baš kao što jedan u društvu ne smije piti, da bi vozio doma, tako je uvijek jedan zadužen da bude trijezan. To je večeras ispao bivši župan Dekanić. Kako bi se reklo, on je za volanom'. E to te ja pitam, javna nabava je javna zabava, živio Borna!