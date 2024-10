A OK.... / Aurora Weiss poslala demantij: Pogodilo je jer smo rekli da je izmislila i sebe i životopis: Evo, objavili smo ga

Iz pravne službe stigla nam je obavijest da smo dužni objaviti demanti potencijalne predsjedničke kandidatkinje Aurore Weiss. Naime gospođa Aurora se osjetila pogođena našom tvrdnjom da je kao izmišljena za funkciju predsjednika Republike jer je izmislila i sebe i svoj životopis. U skladu sa zakonskim regulama dužni smo objaviti njezin demanti na istom mjestu i u istom trajanju kao i sporna tvrdnja. Ovo je manje više to mjesto u emisiji, pa evo objavljujemo njezin demanti. Koliko je to onda trajalo…? A ok, ajde onda još pola minute… Evo to je to, demanti je objavljen, pa sad možemo na miru dalje.