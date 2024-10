VUČIĆ IZAŠAO NA MORE / Guštao u pogledu što je signal Srbima da dođu: Ali ne znaš šta misli, da dođu osobnim vozilima ili oklopnim

Za hrvatski turizam dolazak Aleksandra Vučića na naše more je kao dolazak laste koja navješćuje proljeće. Jer nema tako davno da je srpski predsjednik, izjavio da neće u Hrvatsku na more dok je živ. Što je bila jasna poruka i svim ostalim Srbima da ne trebaju ići na hrvatsko more bar dok su živi. A vidi ga sad, evo kako iz svog dubrovačkog hotela gušta u pogledu na hrvatsko more. Što je jasan signal i svim ostalim Srbima da sad mogu ići na hrvatsko more, pa bi iduće turističke sezone Srbi mogli nadomjestiti gubitak naših tradicionalnih gostiju Nijemaca i Talijana kojih je ove godine bilo 6 posto manje nego lani, sad se nadamo 6 posto više Srba. Doduše kad Vučić šalje poruku Srbima da sad mogu doći na naše more, nikad ne znaš na što misli. Da li da dođu osobnim vozilima ili oklopnim.... Cijelu epizodu možete pogledati na platformi Voyo