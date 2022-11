Istodobno s pravosuđem istragu o Ini vodi i Nikola Grmoja, Mirela Ahmetović, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto i ostali članovi saborskog Antikorupcijskog vijeća. Kako ističe Zoran Šprajc u Stanju nacije, oni su naime gledali puno američkih filmova u kojima američki kongresnici vode neke važne istrage pa su poželjeli i oni biti tako važni. Postavljaju tobože važna pitanja i istražuju tobože važne detalje s tom razlikom da za razliku od kongresnih istraga ovdje nitko ne zna što to zapravo Grmoja, Ahmetović, Orešković i ostali istražuju. Malo ih zanima Škugor i plin, pa ih onda malo zanima privatizacija Ine, pa ih malo zanima sisačka rafinerija, pa malo riječka rafinerija, pa malo nafta pa opet malo plin malo ovo ono, malo ono, uglavnom vidi se da ih jedino zanima jako puno govoriti pred tv kamerama i svjedocima sugerirati da je za sve kriv Plenković i HDZ.

Glume važne istražitelje i važne svjedoke

Ali nema veze, dok su Grmoja i ekipa glumili važne istražitelje Vanđelić je glumio važnog svjedoka a sve je tako beskrajno nevažno, jer nit Sabor ima istražne ovlasti poput američkog kongresa nit su naši zastupnici izravno birani kao američki kongresnici.

Pa je jedini tko je cijelu tu predstavu sveo na pravu mjeru kongresnik Hrvoje Zekanović i njegovi svjedoci. "Evo oni su ovdje s nama. Znači oni bez ikakvog pritiska, oni će, evo ga lijepo pošto ih vi ne želite pozvati. Odbijate ih pozvati. Dakle, oni će biti spremni odgovoriti na sva vaša pitanja bez ikakve cenzure. Evo Božo pada… To je interesantno da Božo pada. Evo ga… I oni će ja sam siguran odgovoriti sukladno svojoj savjesti imaju puno informacija..Je tako Božo? Božo što je s dvije milijarde kuna koje si potrošio na arbitražu i oštetio državni proračun i svakom građaninu republike Hrvatske uzeo iz džepa 500 kuna. Dakle, poštovani predsjedniče ovo vaše izbjegavanje pozivanja ovih ljudi koji imaju informacije ili su direktno povezani s korupcijom govori o vama samima", govorio je Zekanović na Antikorupcijskom vijeću.

'Čuo sam to! Kažem da je glupost'

Ali šega Zekanović - Milanović tu je tek počela. Milanović je za Zekanovića čuo da je pedofil, a Zekanović za Milanovića da je luđak. Primijetit ćete kako su se znakovito ugasila svjetla kad je Milanović provalio svoje.

"Ja sam čuo da je on pedofil, ali to sam samo čuo. To sam čuo! Što je ne? Kako može biti utuživo da sam čuo? Ja kažem to je glupost", govorio je Milanović.

"Zovem iz Šibenika, inače Hrvoje Zekanović pri telefonu. Trebao bih psihijatrijsku bolnicu "Vrapče". Trebate hitno poslati Vaš tim na Pantovčak u rezidenciju Predsjednika Republike, tamo ima jedan stanar trenutno koji je skoro izgubio kontrolu..", govorio je Zekanović u videu koji je objavio na svom Facebooku. Dakle nakon što smo napunili zatvore sad ubrzano punimo i ludnice koje su također već prebukirane.