Nakon dramatične rasprave u Saboru o radu Vijeća za građanski nadzor sigurnosnog sustava, u kojoj se pokazala i značajna razlika u pogledu na domete parlamentarnog i građanskog nadzora obavještajnog aparata između klubova koji inače surađuju u brojnim temama, razgovarali smo sa Sinišom Hajdašem Dončićem, potpredsjednikom SDP-a, koji je na čelu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost – odbora koji bi trebao biti ključna parlamentarna instanca za kontrolu obavještajnih službi.

NET.HR: Zastupnica Zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić, upozorila je na saborskoj sjednici na kojoj se raspravljalo o novim članovima Vijeća za građanski nadzor sigurnosnog sustava, na slučaj Davora Franića, predstojnika Ureda ravnatelja SOA-e koji je poslovno i privatno vezan s poduzetnicima iz tvrtki koje su narasle iz plinskog biznisa s Gazpromom – o čemu je pisao Net.hr, a sada i tjednik Novosti. Ona je spomenula mogući sukob interesa, te pitala zašto se Vijeće u dosadašnjem sazivu nije pozabavilo tim problemom. Vi ste joj replicirali da ta tematika nije u nadležnosti Vijeća za građanski nadzor. Zašto to smatrate?

HAJDAŠ DONČIĆ: Nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama, sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, provodi Hrvatski sabor neposredno i putem Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te putem Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Stručni nadzor nad radom agencija, u puno širem obuhvatu, provodi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. No, pogledajmo precizno opis nadležnosti Vijeća za građanski nadzor. Ono prati zakonitost rada sigurnosnih službi, ali prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i slobode. Njihova zadaća je i da prikupljena saznanja i podatke u formi obavijesti dostavlja Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Sabora, predsjedniku odbora nadležnom za nacionalnu sigurnost, dakle, u ovom slučaju – to je moja adresa, te ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija.

Znači, temeljna zadaća Vijeća za građanski nadzor je nadzor agencija u situacijama kada postoji sumnja neke osobe ili više osoba da agencija primjenom mjera tajnog prikupljanja podataka ograničava njihova ustavna ljudska prava i slobode. U tim slučajevima Vijeće je dužno, kroz neposredan nadzor, utvrditi primjenjuju li se bilo kakve mjere prema toj osobi ili osobama, a ako se primjenjuju jesu li utemeljene na zakonu ili ne.

NET.HR: Dakle, možete li precizirati: je li slučaj privatnog i poslovnog povezivanja visokorangiranog djelatnika SOA-e o čemu se detaljno pisalo u medijima mogao biti predmet rada Vijeća ili nije?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ako bi im Odbor poslao na razmatranje predstavku, onda da. Ali Odbor je prva adresa za takvu tematiku. Vijeće se prije svega bavi mogućim zlouporabama u sustavu, primjerice, kada netko sumnja da je došlo do nezakonitog prisluškivanja ili prekoračenja ovlasti djelatnika obavještajnog sustava. Provjerava se je li izdan nalog od strane suca Vrhovnog suda RH za mjere kojima se u najvećoj mjeri ograničavaju ustavne ljudska prava i temeljne slobode, odnosno je li izdan nalog ravnatelja agencije za mjere koje su po svom obuhvatu „blaže“, kao i niz drugih elemenata koji se odnose na zakonitost rada agencije u svakom pojedinom slučaju.

NET.HR: Kada sam pisala tekst o zajedničkom građevinskom projektu u Zagrebu Davora Franića i menadžera iz građevinskog kraka poduzetničke grupacije narasle na uvozu ruskog plina, pitala sam tadašnjeg predsjednika Odbora, Nikšu Vukasa (iz Kluba zastupnika Socijaldemokrata) je li to tema za Odbor, no, potom je došlo do smjene na čelnom mjestu Odbora i preuzeli ste ga vi. U međuvremenu je i kolega Hrvoje Šimičević u tjedniku Novosti objavio novi istraživački tekst o novim građevinskim poduhvatima grupacije. Je li to tema za Odbor za nacionalnu sigurnost, i je li se Odbor bavio tom temom, u vrijeme Vukasa ili kasnije, sada kada ga vi vodite?

HAJDAŠ DONČIĆ: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je o temi koju spominjete zatražio očitovanje SOA-e. Mi smo to očitovanje i dobili, ali nisam u mogućnosti javno govoriti o sadržaju tog očitovanja jer se radi o klasificiranom podatku. Nemojte se ljutiti, ali obavještajni sustav i nadzor obavještajnog sustava ima takva pravila i ja se kao predsjednik Odbora želim i moram držati tih pravila. No, neovisno o Odboru i Vijeću za građanski nadzor, ono krovno tijelo koje sam spomenuo na početku, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, kojeg sada vodi Valentino Franjić, može propitkivati sve sumnje i istjerati sve na čistac. Podsjećam da je to tijelo direktno vezano i za Ured predsjednika i za Ured premijera. Ja nisam član tog tijela.

NET.HR: Razumijem da ne možete govoriti o sadržaju očitovanja, ali s obzirom da nakon tog očitovanja nije bilo nikakvih daljnjih koraka, možemo li zaključiti da su nadzorna tijela bila zadovoljna, da se smatralo da je sve okej oko građevinskih pothvata visokorangiranog djelatnika SOA-e i njegovih veza s određenim osobama?

HAJDAŠ DONČIĆ: Smatram da se ovo pitanje tiče sustava interne sistematizacije SOA-e, to je pitanje mogu li određene osobe funkcionirati na nekom mjestu unutar sustava ili ne. Mi u Odboru to ne možemo propitivati, to je pitanje za Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i ne mogu se s obzirom na funkciju na kojoj sada jesam upuštati u interpretacije ili komentar navoda koje vi spominjete. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je dobilo isti podnesak i očitovanje kao i mi, ali na njima, kao i na ravnatelju SOE je daljnja procjena mogu li određene osobe funkcionirati unutar sustava ili ne.

NET.HR: Je li to očitovanje na podnesak iz vremena kada je Odbor vodio Nikša Vukas, ili iz vremena kada ste vi preuzeli Odbor?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ranije, mislim, prošle jeseni.

NET.HR: Dakle, nakon mog teksta. I nakon tog očitovanja Odbor nije poduzeo nikakve daljnje korake prema Vijeću za nacionalnu sigurnost?

HAJDAŠ DONČIĆ: Vijeće za nacionalnu sigurnost je primilo to očitovanje neovisno o Odboru, ne moramo ga mi slati njima.

NET.HR: Ako od tada nije bilo nikakvih daljnjih poteza, onda možemo zaključiti da je Vijeće zaključilo da u ovom slučaju ništa nije suspektno?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ponavljam, ne mogu ulaziti ni u kakve detalje. Mogu eventualno reći da je u odgovoru SOA-e koji je stigao u zakonskom roku bilo ustvrđeno da je sve u redu. Ne mogu zaključivati ništa o tome što se zbivalo na razini Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer, naglašavam, nisam član, niti me se upoznaje detaljno s potezima na toj razini. Moje ovlasti kao predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost su vrlo precizno definirane.

NET.HR: A što kažete kao oporbeni političar?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ok, kao oporbeni političar sam svjestan da postoji određeni reputacijski rizik. Ali tu ću stati.

NET.HR: Je li vama prihvatljivo da se mediji bave problematičnim situacijama koje se tiču djelatnika obavještajnog sustava? Naime, kao novinarka sam se susrela i s interpretacijama da se tim temama ne bismo smjeli baviti…

HAJDAŠ DONČIĆ: Naravno da je posao novinara da propituju sve, pa i da otvaraju takve teme. Ni jedna sigurnosna agencija, ni SOA, niti VSOA-a, nisu svete krave. Pa to su demokratski standardi i želim vjerovati da u Hrvatskoj nitko ne pokušava ugroziti te demokratske standarde. Od kada sam na čelu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost susrećem se s velikim brojem predstavki građana. ­ Najčešće se žale na rad policije, ali ima i predstavki koje se tiču obavještajnog sustava. Sve su to prijave i upozorenja koja moramo ozbiljno razmotriti i mi predstavke koje dovode u pitanje zakonitost rada agencija prosljeđujemo u Vijeće za građanski nadzor. Kao predsjednik Odbora pozivam građane koji sumnjaju da se dogodilo nešto nezakonito da nam se javljaju. Ako se ušlo u nadzor neke osobe bez odgovarajućeg sudskog naloga, radi se o ozbiljnom kršenju ljudskih prava i o tome se promptno obavještavaju predsjednik države i premijer.

NET.HR: No, čuli smo u saborskoj raspravi da je sve tip-top. Građani su prijavljivali, ali pokazalo se da je sve bilo besprijekorno. Službeno je rečeno da je ovo Vijeće za građanski nadzor u svom mandatu, od 2018. do 2022. postupilo na temelju 89 predstavki, ali ni u jednom slučaju nije utvrđena niti jedan propust SOA-e…

HAJDAŠ DONČIĆ: Ne, u jednom slučaju je utvrđen propust SOA-e. Ali u Saboru se rasprave vode po proceduri i nisam stigao replicirati: Dakle, nije točno da je Vijeće za sve predstavke utvrdilo da su neosnovane. Stoga, ponovno pozivam građane da podnesu prijavu ako smatraju da je došlo do nepravilnosti. Iako nam nije tema, naglasio bih da imamo dosta predstavki koje se tiču rada policije i da se tu, na žalost, utvrđuju i prilično ozbiljne nepravilnosti ili propusti u radu. Pa i nenamjerne greške.

NET.HR: Kada bi nekom od vas političara neki poduzetnik platio put i boravak na Svjetskom nogometnom prvenstvu…

HAJDAŠ DONČIĆ: Trebao bi podnijeti ostavku. Radi se, naravno, o eklatantnom sukobu interesa.

NET.HR: Pitam to zato jer je jasno da se potencijalni sukob interesa vas političara mnogo ozbiljnije i jednostavnije nadzire. Lovimo vas mi u medijima, ali i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa odreže kaznu. A što je s potencijalnim sukobom interesa djelatnika SOA-e? Tko bi trebao nadzirati i reagirati ako neki djelatnik SOA-e putuje na račun poduzetnika na Svjetsko nogometno prvenstvo?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. Mi na Odboru ne možemo ulaziti u takve slučajeve.

NET.HR: A što kažete na činjenicu da su tri teksta, izvještaji HINA-e sa saborske rasprave u kojoj se govorilo o potencijalnom sukobu interesa visokorangiranog djelatnika SOA-e, nestala s portala tri različita medija. Ne zna se na čiji zahtjev su skidani tekstovi, ali spekulira se o tome da je možda to učinjeno na zahtjev SOA-e, odnosno djelatnika o kojem se govorilo. Je li to nešto što vas zabrinjava? Je li moguće da je SOA uređivala medije?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ne želim vjerovati da je tako nešto učinjeno. To bi bila zbilja katastrofa i za građanske slobode i za slobodu medija.

NET.HR: Je li to nešto što može biti tema Odbora koji vodite? Biste li željeli rasvijetliti sumnju da je SOA, ili neki od njezinih djelatnika, upleten u „skidanje“ izvještaja iz Sabora?

HAJDAŠ DONČIĆ: Može se sazvati tematska sjednica, ali mora doći input, zahtjev neke od zainteresiranih strana. Ali, eto, još jednom naglašavam: želim vjerovati da se tako nešto nije dogodilo. Ako jest, to je katastrofa.

NET.HR: U saborskoj raspravi o temi nadzora obavještajne zajednice stekao se dojam da se razilazite u mišljenju sa Sandrom Benčić, a u javnosti se mnogo govori o mogućoj suradnji vaših stranaka na predstojećim parlamentarnim izborima…

HAJDAŠ DONČIĆ: Ne, ne radi se ni o kakvom razilaženju. Naravno da u Saboru svatko djeluje za sebe. Osim toga, što se tiče ovog pitanja, ja sam doista kao predsjednik Odbora u specifičnoj situaciji. Iznimno cijenim rad Sandre Benčić koju poznajem valjda 25 godina i smatram da se sjajno isprofilirala, osobito na pitanjima ljudskih prava.

NET.HR: Ali SDP se nije posebno angažirao oko ovih problema…

HAJDAŠ DONČIĆ: Nije točno! Apsolutno se zalažemo za najviše demokratske standarde oko nadzora rada obavještajne zajednice i tzv. represivnog aparata. I pozicija SDP-a oko svih takvih tema je posve jasna, ali, ponavljam – ja sam ovdje i predsjednik Odbora i to nosi i stanovita drugačija pravila igre.

NET.HR: Kakva je generalno suradnja SDP-a i Možemo? Jesu li utemeljene spekulacije o mogućem približavanju, pa i stvaranju zajedničkog bloka prije parlamentarnih izbora?

HAJDAŠ DONČIĆ: Što se tiče nacionalne politike, sjajno surađujemo. Ali istina je da na razini gradova ima i nekih razilaženja, no, to je politički realitet i zapravo prirodno. To su projekti koji ne isključuju suradnju na nacionalnoj razini. I ono ključno, mislim da nije upitno da zajednički želimo „skinuti“ HDZ s vlasti, odnosno, da ne želimo pustiti na vlast nekakvu moguću kombinaciju HDZ-a i Domovinskog pokreta.

NET.HR: Kako komentirate loš rezultat SDP-a na izborima u Splitu? Je li to znak da stranka sve više slabi na lokalnoj razini?

HAJDAŠ DONČIĆ: Ne, to nije znak slabljenja SDP-a lokalno. Imamo određenih poteškoća, ali budite uvjereni da radimo na terenu i da ćemo biti spremni za parlamentarne izbore u našem najboljem sastavu. Ovi izbori u Splitu su bili specifični. Ljudi su htjeli skinuti HDZ s vlasti i to se vidjelo i po tome kako su podržali Ivicu Puljka. I naša istraživanja su pokazala da je dio naših glasača dao glas Puljku i koliko god to bilo bolno, politički je razumljivo: ljudi su se išli okupiti oko onog koji je imao najviše šanse skinuti HDZ.