Nova golema vila izrasla je u širem centru Zagreba, blizu svih ključnih gradskih pozicija, nadomak Kvaternikovog trga. Još uvijek tu ima i starijih kuća, ali one sve više izumiru, a na njihovim pozicijama niču novogradnje, luksuzne "kockice", manje ili više arhitektonski zanimljiva rješenja. I na adresi koju promatramo (podaci poznati redakciji) zbio se upravo takav zahvat: stara kuća obrasla u bršljan je nestala, a nikla je luksuzna vila s četiri nadzemne stambene etaže, nadzornim kamerama, skrivenim garažama, a iza zidova se krije i nešto dvorišta.

U ovom trenutku kvadrat stana u ovako uređenoj vili na toj lokaciji stoji oko 4 tisuće eura. Ako je svaka etaža oko 150 četvornim metara, ako stanovi imaju garaže, i pripadajući komadić dvorišta, to znači da svaki sretnik ima u ovom trenutku na ovoj lokaciji nekretninu vrijednu oko 600 tisuća eura.

Sastav stanara je pak za hrvatske standarde rijetko viđena kombinacija. Četiri etaže, četiri stanara. Poduzetnik Romeo Krešić, poduzetnik-bivši zamjenik šefa SOA-e Josip Jurčević, vrlo aktivni djelatnik SOA-e Davor Franić, te političar-poduzetnik Mario Radić, šef Domovinskog pokreta. Obično se u Hrvatskoj takve kombinacije skrivaju, ali u ovom slučaju svi su grupirani na jednom mjestu, nalazimo ih kao upisane vlasnike nekretnina, a dvojica su i stavila svoja prezimena na poštanske sandučiće.

Od građevine obrasle bršljanovima do vile s četiri moćna stanara

Krešić, operativac za građevinu

S obzirom da cijela stara kuća nije imala jednog vlasnika, po svemu sudeći, otkup pojedinih stanova i okrupnjavanje nekretnine vodio je Romeo Krešić, kojeg se u cijeloj grupaciji i može smatrati operativcem za građevinske poslove. Krešić je, doista, dugi niz godina u građevinskim projektima, ali uvijek se nekako vezivao i uz politiku, pa i kontroverzne poduhvate.

Primjerice, 2008. kao vlasnik tvrtke Poyel sklopio je unosan ugovor o pripremi građevinskog zemljšta s Gradom Zagrebom, odnosno Milanom Bandićem, zatim se pojavio kao svjedok na suđenju Ivi Sanaderu - gdje je opisivao kako je morao odnijeti mito direktoru Hypo Leasing Kroatien, a spominjalo se njegovu tvrtku i kao jednog od velikih dužnika za komunalne naknade gradu ( 11,2 milijuna kuna), a sada je direktor tvrtke Garden Maksimir, koju su osnovali vlasnik PPD-a Pavao Vujnovac i Josip Jurčević, ali i član uprave Adria Coast Turizam, koja je je također u vlasništvu Pavla Vujnovca i Josipa Jurčevića - tvrtke koja se pojavljuje u niz građevinskih projekata diljem obale, od Umaga do Makarske, a Net.hr je posebno pisao o njihovom graditeljskom poduhvatu u Postiri na Braču, gdje grade na samoj obali hotel golemih proporcija.

Jurčević, jači igrač u hijerarhiji

No, u hijerarhiji suradnika Pavla Vujnovca on je sigurno na skali red ispod drugog stanara vile, Josipa Jučevića. Zato i neki od naših sugovornika cijelu vilu nazivaju "Jurčevićevom vilom", iako je operativno mnogo više toga radio Romeo Krešić.

Jurčević je bivši zamjenik ravnatelja SOA-e kojeg se vezivalo uz krug Milijana Brkića (njegova supruga je zajedno s gospođom Brkić bila i u jednom poslovnom poduhvatu koji je završio na sudu, u tzv. Opatovina projektu), a nakon izlaska iz "službe" postao je direktor tvrtke Luka Ploče energija, te se očito po toj liniji povezao s vlasnikom PPD-a, Pavlom Vujnovcem, čovjekom koji drži uvoz ruskog plina, svojevrsnim gospodarom cjelokupne hrvatske energentske budućnosti, koji je ujedno i većinski dioničar u Luci Ploče. A možda su se znali već i ranije.

No, neovisno o trenutku upoznavanja, Vujnovac je u međuvremenu izrastao u najbogatijeg i najutjecajnijeg hrvatskog tajkuna, s moćnim zaleđem koje preko Gazproma seže direktno u Moskvu. Pavao Vujnovac odavno više nije samo kralj ruskog plina, on sada, zajedno s ruskim bankama, ima kontrolu i nad Fortenova grupom, ex Agrokorom, s Jurčevićem je osnovao tvrtku AMR sustavi koja zarađuje milijune jer HEP-u isporučuje brojila, a sve su jači i u turizmu. Uz Vujnovca rastao je je i Jurčević. U svom jedinom intervjuu, u Makarskoj kronici, objasnio kako otkupljuju hotele na sve strane, a otkrio je da je kupio i kuću u Baškoj vodi, da tu smjera živjeti. Stan u Zagrebu je, očito, samo pomoćna nekretnina.

Franić, aktivni obavještajac, šef ureda ravnatelja SOA-e

Uz bivšeg zamjenika šefa SOA-e, u velebnoj vili se skućio i šef ureda ravnatelja SOA-e, Davor Franić, obavještajac kojim su se mediji prilično često bavili jer je bio upleten u razne prekogranične i domaće slučajeve. Mnogi koji ga znaju reći će da je tajna njegove opstojnosti u tome što ima simpatizere i među HDZ-ovcima i među SDP-ovcima koji godinama drže saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te bi Odbor u pravilu zaključio, naravno na temelju vrlo tajnih izvješća, da nije došlo ni do kakvih pogreški unutar obavještajnog sustava. Sudeći po činjenici da dijeli luksuznu elitnu zgradu s troje poduzetnika bliskih Pavlu Vujnovcu, od kojih je jedan trenutno i šef Domovinskog pokreta, obavještajac Franić očigledno ima simpatizere i u širem političkom spektru nego što se to do sada znalo.

Kao što je poznato, Davor Franić je bio pod sumnjom da je upleten u pokušaj stvaranja lažnih terorističkih punktova u BiH, zatim, da je organizirao prisluškivanje slovenskih dužnosnika u vrijeme arbitraže, a bivši predstojnik Ureda predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Mate Radeljić, objavio je da ga je Franić pozvao u jednu slastičarnicu i zadao mu da podnese ostavku. Sve te sumnje i optužbe su odbacivane i kada su u travnju 2020. predsjednik i premijer supotpisali novi četverogodišnji mandat Danielu Markiću na čelu SOA-e, u njegovom timu je i dalje ostao i Davor Franić.

Kako i zašto je odlučio kupiti etažu vile u mirnom dijelu grada upravo s ovom vlasničkom kombinacijom? Neki sugovornici Net.hr-a, poznavatelji tog miljea, odgovaraju da se Krešić i Franić znaju jer su "iz istog rodnog kraja", iz Ploča, a poznato je da se i javno druže, viđeni su na terasama kafića blizu Kvaternikovog trga. Imamo i očevice da su bili zajedno i na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Moskvi, kada je hrvatska reprezentacija stigla do polufinala.

Šef Domovinskog pokreta Mario Radić

Mario Radić i Pavao Vujnovac su s drugim poslovnjacima sjedili zajedno i na nekim utakmicama, ali povremeno se nalazilo i cijelo društvo na ručkovima i večerama: poduzetnici i obavještajci, bivši i sadašnji, zajedno. Sudeći po podacima iz gruntovnice Davor Franić se projektu priključio još u ranoj fazi, odnosno kupio je 134 četvorna metra od Romea Krešića u vrijeme kada je to bila stara građevina i postao investitor, odnosno uključio se u gradnju nove vile. Pojednostavljeno rečeno, povoljno je kupio stambene kvadrate (oko 1800 eura po četvornom metru, dakle, oko 240 tisuća eura), a sada je to luksuzan stan koji bez pomoćnih prostorija, dvorišta, garaže itd. vrijedi najmanje pola milijuna eura. U trenutku potpisivanja ugovora s Krešićem, Davor Franić je još posjedovao stan nešto manje kvadrature na drugoj lokaciji, kupljen subvencioniranim kreditom PBZ banke, no nakon ulaska u projekt s Krešićem, Franić prodaje taj stan.

Ipak, nameće se pitanje razlike u cijeni. Zahvaljujući Romeu Krešiću i njegovom poznavanju stambene scene u Zagrebu, njegovom projektu otkupa starih stanova i građevinskim radovima u njegovom aranžmanu, djelatnik SOA-e je za povoljnu cijenu kupio komad zgrade koja se kasnije pretvorila u vrlo luksuznu etažu koja danas vrijedi najmanje dvostruko više od uloženog. Je li dobivena usluga koju će možda morati uzvratiti?

Osim toga, kako SOA gleda na činjenicu da je još jedan stanar u gnijezdu u koje se uselio njihov djelatnik izrazito politički eksponiran?

Radić, ključni čovjek Domovinskog pokreta

Četvrti stanar, Mario Radić, jedan od ključnih osnivača Domovinskog pokreta, vlasnik nekoliko tvrtki koji je, prema vlasitom priznanju, pozvao svog prijatelja Pavla Vujnovca da investira u Pevec (kasnije Pevex) ali inzistira da Vujnovac nema veze s njegovim političkim angažmanom, iako se druže intenzivno, a povezani su i kroz mnoštvo poslova.

Radić se javio na naš telefonski poziv, rekao da Jurčevića poznaje "nekih deset, dvanaest godina", da nije bio uključen u projekt izgradnje vile u ranoj fazi, te da je on kupio već gotov stan od Ante Bračića, slovenskog poduzetnika koji je u kombinaciji s Josipom Jurčevićem u niz projekata. Primjerice, Bračić je zajedno s Majom Bračić Lotrič, kroz tvrtku Istraemeco, jedan od suvlasnika u tvrtki Adria Coast Turizam koja gradi hotel na Braču, a u slovenskim medijima se iznose zanimljive teorije o porijeklu njegovim milijuna nakon što je kupio nekoliko desetaka Mercatorovih trgovina.

Radiću je to već treća poznata stambena nekretnina. Iako živi u Osijeku, prijavljen je u Vukovaru, a zbog poslovnih obaveza u Pevexu, ali i političkih obaveza u Domovinskom pokretu, očito se odlučio i za nekretninu u Zagrebu. Činjenica da mu je ponuđena etaža u vili za odabrane nesumnjivo svjedoči da je blizak s dvojicom drugih Vujnovčevih operativaca, Krešićem i Jurčevićem, ali i - aktivnim obavještajcem Davorom Franićem.

Mario Radić, lider Domovinskog pokreta koji vrlo žestoko kritizira poteze aktualne vlasti, a na prošlim parlamentarnim izborima, s Miroslavom Škorom, smjerao je i zajedno s HDZ-om stvarati vladu - očigledno druguje s Davorom Franićem, obavještajcem koji je, iako formalno "samo" šef ureda ravnatelja SOA-e, bio eksponiran u brojnim osjetljivim obavještajnim operacijama.

Kako god okrenemo, kombinacija ne izgleda dobro ni za jednu od upletenih strana. Ovako eksplicitan poslovno-političko-obavještajni čvor vrlo vjerojatno ne bi mogao proći "pod normalno" u uređenim parlamentarnim demokracijama. Na žalost, na upit upućen uredu ravnatelja SOA-e i Davoru Franiću osobno nismo dobili nikakav službeni odgovor. Činjenicu da njihov čovjek stanuje u gnijezdu s operativcima ruskog kapitala i liderom jedne političke stranke oni bi i dalje valjda voljeli zadržali pod oznakom "tajno".