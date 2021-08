Više nikada pogled na Postiru na otoku Braču, pogled s mora, neće biti onaj kakav je krasio razglednice i kojim se diči i općina Postira na svojim web stranicama. Pogled na staro ribarsko mjesto sada je s jedne strane doslovno zaklonjen golemom betonskom građevinom, svojevrsnom „mamuticom“ uz more. A s obzirom da se gradnja ne vidi tako dobro s kopna, i Bračani, ali i mnogi drugi zaljubljenici u Brač i hrvatsku obalu osvijestili su kako izgleda gradnja tek nakon što je na youtube osvanula snimka koju je objavio nepoznati promatrač s mora – koji se i zgraža i ironično zaključuje da će sada Postira biti zaštićene od maestrala s obzirom na golemi betonski štit kojim će biti opasana.

Gradilište je otvoreno prošle godine, a radovi napreduju iznimnom brzinom i već narednog ljeta Postira na Braču imati će uz postojeće apartmane i manje hotele i ovaj mega hotel kojeg gradi tvrtka Adria Coast Turizam sa sjedištem u Zagrebu, a betonsku zgradurinu na samoj morskoj obali potpisuje tim od nekoliko arhitekata (Ivana Uroda, glavna projektantica, te Hrvoje Marinović, Ana Tomšić, Daniel Vugrinović, te Nikola Arambašić, kao projektant interijera).

Iako građevinski poduhvat u pitomoj vizuri malog otočkog mjesta izgleda šokantno, načelnik općine Postira, Siniša Marović iz HDZ-a – koji je suvereno pobijedio na proteklim lokalnim izborima kao jedini kandidat, u razgovoru za Net.hr tvrdi da većina stanovnika Postira pozdravlja megahotel, da je to ulaganje u budućnost, da će donijeti i zapošljavanje, ali i nove goste, da će Postira oživjeti, jer je pogrešno da je svodi na „seoski ambijent s tovarom i maslinom“.

„Postire ne mogu biti muzej. A mnogi koji dođu preko ljeta bi to tako htjeli. Mi domaći želim živjeti tu cijelu godinu. O ukusima se ne raspravlja. Nekome je ružno, nekome je lijepo. Ovo je sad samo beton, pa mnogima to izgleda ružno, ali treba pričekati da se hotel izgradi do kraja, da se sve uredi, i hortikultura i šetnice. Ja sam sam objavio prošlo ljeto video simulaciju kako će izgledati hotel i sve oko hotela kada se završi, da zaustavim negativne komentare.“, kaže načelnik Marović.

Načelnik: "Sve je po zakonu"

On naglašava da je sve po zakonu, da je zemljište na kojem se gradi upisano u prostornom planu za turističku namjenu, da je on takvo stanje zatekao, da investitori posjeduju sve potrebne dozvole. Na pitanje hoće li općinska infrastruktura izdržati ovakav objekt (kanalizacija, voda itd.) rezolutno tvrdi da hoće, da je Postira spremna za ovakav rast broja turista, te da će imati i koristi od komunalnih doprinosa. Ispred hotela će se urediti i plaža za koju će se naknadno raspisati koncesija.

Načelnik Marović smatra da se pretjeruje s ocjenama da je hotel „megalomanski“, no brojke ipak govore da se gradi golemi hotelski kompleks. Prema javno dostupnoj prezentaciji, hotelski objekti će imati 5500 četvornih metara, a cjelokupno zemljište kompleksa se proteže na 11 i pol tisuća četvornih metara zemljišta uz samu obalu. Hotel se diže u vis u pet etaža, a ispod zemlje je planirana garaža, a planirani kapacitet je 490 osoba – u 220 soba. Ispred hotela će se, dakako, izgraditi i kompleks bazena.

Gradilište na obali u Postiri na Braču snimljeno ovih dana; vizura ribarskog mjesta je posve nestala

Iako se nakon objave snimke na youtubeu kao glavni branitelj projekta pojavio upravo načelnik Marović, on nije niti mijenjao prostorni plan za investitore, niti im je prodavao zemlju. Na pitanje je li ih upoznao, je li imao prilike surađivati s njima, uzvraća da se radilo samo o profesionalnim kontaktima jer općinska administracija bi trebala biti na pomoć investitorima, a ne kočiti razvoj.

Vlasnici tvrtke Adria Coast Turizam su, naime, neki od trenutno najjačih hrvatskih tajkuna nove generacije, a dvojicu od njih naziva se i kraljevima: suvlasnici ove brzorastuće tvrtke u području turizma koja gradi od Istre do Dalmacije, a sada i u Postirama su, naime, Pavao Vujnovac, vlasnik tvrtke PPD, tzv. kralj ruskog plina u Hrvatskoj, jedan od ključnih suvlasnika u Fortenova grupi nakon „pretvorbe“ Agrokora, ali i vlasnik jednog od najjačih trgovačkih lanaca, Pevexa, čiji su menadžeri i suvlasnici aktivni i u politici kroz Domovinski pokret, a tu je i Zoran Gobac, tzv. kralj otpada, ali i hrvatskog rukometnog biznisa. Osim Vujnovca i Gobca u tvrtki Adria Coast Turizam osnivač je također i Josip Jurčević, dugogodišnji zamjenik šefa SOA-e, poznat i kao prijatelj jednog od najutjecajnijih HDZ-ovaca iz sjene, Milijana Brkića, te tvrtka „Istraemeco“ u vlasništvu slovenske tvrtke ISKRA IMPULS, Maje Bračić Lotrič te Ante Bračića, koji je u Sloveniji kupio nekoliko desetaka Mercatorovih trgovina, a u medijima se prilično živahno raspravlja o porijeklu njegovih milijuna.

Iz SOA-e u turizma

Josip Jurčević, bivši djelatnik SOA-e, 2018. godine je dao intervju lokalnom tjedniku, Makarska kronika, u kojem je i govorio o tome kako se formira tim, s vlasnicima slovenske tvrtke „Istraemeco“, Pavlom Vujnovcem i Zoranom Gobcem, koji ima ozbiljne planove i u turizmu. On je, naime, tada već bio u biznisu s njima u tvrtki „AMR sustavi“ o kojoj se pisalo jer su potpisali s HEP-om unosan posao o isporuci brojila i u kratkom vremenu zaradili milijune. Za Makarsku kroniku je Jurčević objavio planove za kupnju hotela u Baškoj Vodi, ali tada je po svemu sudeći započela i ekspanzija na Brač.

U Postirama su vlasnici manjeg hotela, „Pastira“, a iz te baze su započeli razgovori i o kupnju susjednog zemljiša, 11 i pol tisuća četvornih metara na području bivše, stare tvornice za konzerviranje sardina. Zemljište je prenamijenjeno za turizam 2014. godine, u vrijeme načelnika Ivana Mihačića, također HDZ-ovca koji nije imao protukandidate na izborima. Tvrtka Adria Coast Turizam, s direktorom Jurčevićem, bivšim djelatnikom SOA-e, mogla je mirno ući u pregovore o kupnji izuzetne parcele. Danas načelnik kaže da je to bio zapušten prostor bivše tvornice, da je sve bilo „šporko“ i da je ovo danas korak naprijed, ali činjenica je da u Postirama ili na cijelom otoku Braču ili u županiji – nitko nije vidio potencijal tako velike, cjelovite parcele i mogućnost da se izgradi nešto drugo ili drugačije.

Direktor izuzetno uspješne tvornice za preradu ribe, Sardina d.o.o., Mislav Bezmalinović, pojasnio nam je da se nakon izgradnje nove tvornice oslobodio prostor stare, a s obzirom da se nakon promjene općinskog prostornog plana 2014. godine otvorila mogućnost za turističku djelatnost na tom području, odlučili su tražiti kupca koji bi bio spreman kvalitetno iskoristiti to zemljište. Otkriva nam da su prodali zemljište tvrtki Adria Coast Turizam u svibnju 2019. godine, a na pitanje jesu li oglašavali zemljište ili su se investitori sami obratili njima, odgovara da je došlo do razgovora jer su to bili „susjedi“ – vlasnici hotela Pastira – i da je bilo prirodno da njih zanima daljnje širenje.

Direktor Bezmalinović nam je rekao da nam ne može reći koliko im je plaćeno, no pregledom financijskih izvješća tvrtke nalaze se podaci o troškovima sanacije stare tvornice (više od 2 i pol milijuna kuna 2014. godine) a u financijskom izvješću za 2019. godinu nalazi se i podatak u rubrici „prihod od prodaje imovine“ – 24.984.529,00 kuna – iz čega se može zaključiti da je tvornica Sardina prodala 11 i pol tisuća četvornih metara zemljišta u neposrednoj blizini mora, i uz svu dostupnu infrastrukturu, za nešto više od 3,3 milijuna eura.

Bezmalinović: "Ovo je napredak"

„Ne mogu govoriti o cijeni, to su poslovne informacije, ali mogu reći da je s kupcem riješeno sve na najbolji mogući način. Radi se o ozbiljnim investitorima. Vidite kako napreduje gradnja, sve je na vrijeme. Vrhunski. Ovo je napredak za cijeli kraj.“, kaže direktor Bezmalinović.

S obzirom da je on direktor u tvrtki koja je također dugogodišnji neizostavni dio brenda Postire i njega smo pitali što on misli o izgledu projekta i hoće li se i njega smatrati odgovornim što je prodao zemljište za ovakvu građevinu. No, Bezmalinović kaže da stanovnici Postira podržavaju izgradnju hotela, a i on sam je uvjeren da će hotel na kraju izgledati vrhunski, te da će se stopiti s okruženjem Postira. „Razvoj je nezaustavljiv“, kaže Bezmalinović.

„Nije točno da se svi stanovnici Postire slažu s ovom gradnjom. Ima nas i zabrinutih i razočaranih. Zauvijek je izgubljena ona divna topla vizura otočkog mjesta kakvu je imala Postira. Ali ne radi se samo o estetici. Već sada je u Postiri gužva u ovim ljetnim mjesecima. Ne mogu si ni zamisliti kako će biti na rivi na godinu kada se otvori i ovaj veliki hotel.“, komentira Annika Lehmann Marković, iz SDP-a, oporbena vijećnica u Općinskom vijeću Postira – uz još dvoje nezavisnih vijećnika, pripadnica lokalne oporbe. Kaže da je točno da ima mnogo onih koji vjeruju da je ovo korak naprijed za Postiru, da ih ima i u njezinoj obitelji, ali ona kao djelatnica u turizmu pouzdano zna što su turisti, posebno strani, najviše voljeli u Postiri – i boji se da je to sada nepovratno izgubljeno. „Radi se na kvantiteti, a ne na kvaliteti.

Ne misli se dovoljno na sadržaje, na to što će se ponuditi svim tim turistima koje se želi nagurati u hotele. Ljudi su tražili mir, tražili su ugođaj ribarskog mjesta, to je mogla biti i ideja za daljnji razvoj. Tako bi se sigurno mogli dovoditi i kvalitetniji gosti koji su spremni platiti mnogo više. Osim toga, govori se o tome da će novi veliki hotel donijeti i novo zapošljavanje. A prešućuje se da već sada nema dovoljno radne snage.“, upozorava vijećnica Lehmann Marković.

Ni direktor Bezmalinović niti načelnik Marović nisu htjeli posebno govoriti o odnosima s vlasnicima tvrtke koja sada već posjeduje dobar komad obale Postire, o činjenici da kontroverzni poduzetnici i bivši šef tajne policije zapravo postaju glavni kreatori turizma u njihovom kraju. O njima govore isključivo kao o „investitorima“. „Ne zanimaju me pozadinske priče. Već kroz poslovanje hotela Pastira uvjerio sam se da se radi o ozbiljnim poslovnim ljudima. I vjerujem da će i ovaj projekt završiti kako treba i na vrijeme i na dobrobit našeg kraja.“, optimističan je načelnik Marović.

Pavković: "Gola pohlepa!"

No, nakon objave video zapisa na youtubeu hotel u Postiri ubrao je mnoge negativne komentare na društvenim mrežama. Marina Pavković, ekonomistica s doktoratom iz arhitekture, prostorna analitičarka, na svojem je Facebook profilu upozorila: „Ako je legalno ne znači da je primjereno.“ „Nestaju nam mala mjesta, jedno po jedno. Gramzivost investitora uz podršku politike ostavlja nepopravljivu štetu u prostoru. Naša ambijentalnost nestaje. A ona je uz prirodu najvrednije što imamo. Više štete prostoru je napravljeno u zadnjih trideset godina nego ikad prije. Zdrav razum ne može, u uskom perimetru tradicionalne gradnje, dozvoliti mamutsku građevinu s četiri i više katova koja je pojela pomorsko dobro i odsjekla pozadinu. O nepovratno uništenim vizurama beskorisno je govoriti političkim i investicijskim predatorima koji betonom brišu autohtone karakteristike.

Porazno je da iza svega stoji štetan odnos državnih, županijskih i lokalnih institucija koje ovo puštaju naspram ljudi i prostora. Od zakona, koji se ne sprovode i kada su dobri, preko inspekcija koje pišu alibi upozorenja do lokalnih čelnika koji pogoduju investitorima i običnog čovjeka koji radi sitnog interesa ili neznanja jede vlastitu supstancu - prostor. I da se razumijemo - turizam nema ništa s tim. On se itekako dade unosno strateški razvijati, ali ne na ovaj način. Ovdje je u pitanju gola pohlepa.“, prokomentirala je za Net.hr obrise betonskog „kineskog zida“ u Postiri na Braču Marina Pavković.