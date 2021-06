Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je da se s polica trgovina povlači jedan proizvod, koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje.

U proizvodu, Tuna filet - odmrznuti odresci od tune (Thunnus albacares) s dodatkom vode, LOT 2008213/21 upotrijebiti do 11.06.2021., LOT2008217/21, upotrijebiti do 07.06.2021., LOZ2008216/21 (LOT189137) upotrijebiti do 08.06.2021., utvrđena je povećana količina nitrita i nitrata, izvijestili su.

Proizvod, naime, nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.