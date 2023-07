Anticiklona nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim morem sporo se premješta prema istoku, a vlažni oceanski zrak u u polju niskog tlaka ciklone cirkulira nad sjevernom i srednjom Europom. Mlazna struja prelazi Atlantik, struji prema Alpskoj prepreci, zaobilazi je sa sjeverne i južne strane, donosi velike količine vlage i nestabilnog zraka te uzrokuje pojavu jakih nestabilnosti koje se brzo premještaju od zapada prema istoku, prenosi N1.

Drugim riječima, vrijeme će u narednih par dana biti stabilnije, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Poslijepodne slab, a u planinskim krajevima u unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake gdje je moguć i pokoji pljusak. Temperature zraka jutros su u unutrašnjosti od 14° do 19°, a na Jadranu topla noć s temperaturom od 21° do 26°. Najviše dnevne temperature bit će od 28° do 32°, a na Jadranu i u zaobalju od 31° do 35°C.

U ponedjeljak nas očekuje stabilno toplo i vruće, a poslijepodne slab razvoj dnevne naoblake. Navečer će na Jadranu zapuhati jugozapadnjak i slabo jugo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se oko 17° na Jadranu, a doć će biti topla, s temperaturom oko 24 °. Najviše dnevne temperature iznosit će od 32° do 37°C.

Značajna promjena u utorak poslijepodne i navečer

U utorak prijepodne sunčano, toplo i vruće uz promjenljivu dnevnu naoblaku. Značajnu promjenu vremena očekujemo poslijepodne i u noći s utorka na srijedu. Hladniji vlažni zrak s Atlantika prodrijet će sa sjeverozapada u vidu hladne fronte uz pljuskove, grmljavinu, jak mahoviti vjetar. I sama će temperatura pasti za 5° do 7 ° stupnjeva, tako da u drugoj polovini tjedna najviše dnevne temperature neće prelaziti 26°C.

Na Jadranu prvi dio tjedna sunčano i toplo uz slabo jugo i jugozapadnjak. Prognozirani prolaz hladne fronte sredinom tjedna po unutrašnjosti osjetit će se i na Jadranu. Zahladit će i zapuhat će bura koja će se do kraja tjedna proširiti na cijeli Jadran. U drugoj polovini tjedna najviše dnevne temperature bit će niže za 5° do 6 ° stupnjeva, a noćne će pasti ispod 20°C. Temperatura mora kretat će se od 26° do 28°C, a UV u unutrašnjosti visok, a u planinama i uz obalu vrlo visok.

U utorak navečer pažljivo vežite plovila i ne upuštajte se u plovidbu napuhancima daleko od obale jer bura zapuše iznenada svom silinom.