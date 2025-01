Bizaran potez župnika šokirao vjernike: 'On je to objavio, to nije ljudski. Neki su posramljeni'

Crkva mora biti transparentnija, poručuje papa Franjo iz Vatikana, što je župnik u Odri Sisačkoj shvatio ipak malo predoslovno. I javno objavio popis iznosa dara koje su vjernici dali za blagoslov svojih kuća. U pravom adventskom duhu objavljena su imena i prezimena, točne adrese kuća kao i iznosi darova koji su se kretali od 10 pa sve do 200 eura koliko su davali oni najdubljeg džepa.

Javna objava novčanih iznosa uznemirila je mnoge u Župi koja broji 2500 vjernika. Posebno je neukusna ako se zna da se radi o siromašnom kraju devastiranom nakon potresa. Mnogi ovdje teško žive, a crkvi su dali koliko su mogli pa se sada osjećaju posramljeno.

"On je jednostavno objavio, to nije pristojno, to nije ljudski. To je za mene, neprihvatljivo. I sramota", kritičan je Mijo Dolenec iz Stare Drenčine. "Sramotno je da se nekome piše koliko je tko dao pa da onda tu negdje bude izvješeno. Na Facebook stranici? Pa to nije lijepo, nije fer", sličnog je razmišljanja i Robert.

Na misi čita iznose darova

Mijo nam priča da je praksa počela s dolaskom novog župnika koji, kaže, i na misi čita iznose iznose darova. No, viralna objava korak je više jer njome su najviše pogođeni najsiromašniji. "Oni koji nemaju dali su po 10, 20 eura i normalno ispada sada da čitava župa zna tko je koliko dao. To su većinom umirovljenici i ti umirovljenici jedva kraj s krajem spajaju", upozorava Mijo.

"Apsolutno da će se svi osjećati posramljeno, mislim da nije baš primjereno", kaže Lidija iz Odre Sisačke.

U maloj zajednici ljudi su nam nerado stali pred kamere pa smo po još dojmova u vezi cijele situacije otišli u susjedno selo koje se također našlo na popisu. No, kako tamo nismo našli sugovornike - vraćamo se pred crkvu gdje smo naišli na gospođu koje ne vjeruje da je crkva objavila "registar milodara".

"Ne vjerujem da su župnici to objavili, možda netko ovako od vjernika ili nešto, ali smatram da oni to ne bi napravili", govori Davorka.

Objašnjenje bizarnog poteza tražili smo i od župnika, monsignora Ivice Mađera koji se javio na telefon i ljubazno odbio komentirati objavu uz opasku da nikada ne daje izjave medijima.

Jesu li to neke nove smjernice crkve pitali smo i Sisačku biskupiju koja je nadležna za spomenutu župu. Nismo dobili odgovor baš kao ni od ureda Hrvatske biskupske konferencije. No zato je poruku njima i pogotovo spomenutom župniku poslao razočarani vjernik s početka priče.

"Ja sam katolik, teški sam katolik, bio sam i ministrant i sve i vjerujem, kao katolik. Ali da nas velečasni ponizuje, nije u redu", zaključuje bijesni Mijo Dolenec iz Stare Drenčine.

Vjernički dar crkvi - dar je iz srca. Pa koliko tko imao ili nemao ne bi trebala biti javna stvar. Nigdje u Hrvatskoj, a pogotovo u sredini koja vapi za obnovom i životom.