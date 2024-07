Kao da gledate snimke Reutersa iz Kalifornije, toliko nestvarno izgledaju požari koji divljaju po Dalmaciji. Kritično je južno od Tučepa, gdje se vatra i dalje širi.

Situacija je južno od Makarske sve teža. Požar se razbuktao prema Podgori, otkuda se za RTL-u Direkt javila reporterka Ivana Ivanda Rožić, otkrivši da je završila evakuacija stanovnika u osnovnu školu.

Premda su sve raspoložive snage na terenu, vatrogasci se žale da im nedostaje opreme, ljudi, cisterni. Situacija nije nimalo bezazlena, dok se jedan požar ugasi, drugi se aktivira.

Zapovjednik DVD-a Tučepi Goran Bušelić taman je prije javljanja otišao pomaknuti automobil: "Povlačimo se, čekamo cisternu, čekamo nešto. Očekujemo pomoć. To nam je najveći problem. Da smo imali više vozila, više ljudi, posao bi bio bolji. Napravili smo sve što smo mogli. Ne možemo više, ljudi su izmoreni, došlo je nešto pomoći, ali to nije dovoljno. 250 ljudi je na terenu, ali je područje veliko, otvara se puno fronti."

Na pitanje kako to da nema opreme, odgovara: "Fale cisterne, trebalo je na tome poraditi, unutrašnjost dići na noge, sve županije. Imali smo već takvu situaciju u Tučepima prije 10 godina, došla je cijela Hrvatska gasiti i to je bilo puno bolje. Danas nije baš tako bilo. Ne znam što je, ne sudjelujem u organizacijskim sastancima, ali nije dobro...Fali nam tehnike... Cisterne nema, nije dobro, to moram reći, žao mi je, ali nije dobro", rekao je Bušelić ali ipak na kraju zaključio da će oni sve uspjeti obraniti.

