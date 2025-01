Šola Mojmiri otkrio što mu se događa s kosom, pa s Vargekom prognozirao može li Hrvatska do medalje

Prvi je dan Svjetskog rukometnog prvenstva koje, kao i uvijek, možete pratiti na RTL-u. Ali neće sve biti kao uvijek: rukomet će ovaj put izgledati filmski. Jer, utakmice se snimaju super slow motion kamerama, ali i visećim kamerama, s kojima ćete precizno vidjeti raspored igrača i upute trenera. 61 od 112 utakmica igra se u Zagrebu, Varaždinu i Poreču. RTL će 61 utakmicu prenositi u cijeli svijet. Hrvatska igra već sutra, protiv Bahreina u 20:30 sati.

Bolje da o rukometu govore oni koji o tome malo više znaju. Novinar kojem je ovo 16. rukometno prvenstvo koje prati, i nekadašnji igrač i trener koji ima pun ormar medalja, među njima i olimpijsko i svjetsko zlato. Gosti Direkta su Marko Vargek i Vlado Šola

Za vas koji pratite rukomet u siječnju nema ni skijanja, ni toplijih krajeva. Ni Obertauern ni Maldivi.

Šola: Cijeli svoj život preskakao sam Božiće, nove godine i prvi mjesec. U profesionalnom rukometu je to tako.

A reci Šola, što je s onim ludim frizurama? Sad imaš običnu smeđu kosu,

Šola: Svako jutro kad se probudim imam promjenu boje kose. Uvijek dođu neke nove sijede. Nije dosadno. Davno sam napustio svakakve boje kose, ali vidim da ljude to nije napustilo. Stalno me pitaju za moju boju kose.

Vargek, ove godine studio neće biti ovdje u Krapinskoj, kao lani i zadnjih godina. Bit ćete u dvorani s navijačima.

Vargek: Malo drukčiji nam je koncept ove godine. Nećemo biti u klasičnom studiju jer želimo maksimalno iskoristiti Arenu Zagreb i cijelo to ludilo i euforiju. Može se reći da ćemo biti rasprostranjeni po cijeloj dvorani, Stepenice su strme, definitivno ćemo nabildati noge. Bit ćemo uz terenu, u blizini igrača. Na prvoj poziciji, pa ćemo se seliti na VIP poziciju gdje ćemo razgovarati sa raznim ljudima iz sportskog, javnog, političkog života. Bit ćemo na tribinama gdje će biti kolegica Maja Oštro Flis. Razgovarat ćemo s brojnim bivšim rukometašima. želja nam je što bolje iskoristiti Arenu i gledateljima pružiti osjećaj kao da su u Areni.

Šola, ti si sukomentator s Filipom Brkićem. Komentatorski posao mi se uvijek činio kao najteži jer moraš cijelo vrijeme uživo govorit, ne smiješ pogriješiti i sve moraš znati. Kako se pripremaš? Imaš šalabahtere?

Šola: To je sjajan posao jer iz prvog reda maltene promatraš utakmicu i to besplatno. Pripremam se, pratim ove reprezentacije protiv kojih ćemo igrati. Onda imamo problem s Bahreinu, njih je dosta teško upratiti. Oni svi igraju u svojoj ligi i nemamo tih mogućnosti da pratimo nekakvu utakmicu Bahreina na televiziji. Jedno vrijeme sam radio dole na Bliskom istoku pa neke igrače znam od prije. Pa nije mi to baš toliko strano, ali sad baš neke svježe, potpuno svježe informacije nemam. Morat ćemo se osloniti na to što vidimo u prvih petnaestak minuta i procijenit ćemo kakvi su i nadam se da oni ne bi trebali predstavljati nekakav veliki problem naše reprezentacije. Više smo fokusirani na ove utakmice kasnije.

Pokazalo se prošlih godina da smo imali problema s tim ne europskim protivnicima?

Vargek: Da, neeuropskim koji igraju tzv. divlji rukomet. Bila je ta 2003. godina, pa 2009. otvaranje Svjetskog prvenstva u Splitu. Na terenu Metličić, Balić, Vori i cijela ta ekipa i s Južno Korejom je bilo jako puno muke u prvoj utakmici. Prva utakmica je uteg na neki način, definitivno.

Kakva je naša ekipa?

Šola: S obzirom na ovu zadnju utakmicu koju su odigrali protiv Slovenije - ako bude ta razina igre do kraja turnira - ja ne vidim nikakvih probelma u našoj reprezentaciji.

Igra se kod kuće. To odmah znači i ljudi misle da će biti i medalja. Je li možemo do medalje ili je to nerealno očekivanje?

Vargek: Ja mislim da možemo do medalje. Mislim da imamo dobar roster, mislim da imamo nekoliko izvanserijskih igrača i uz pomoć tribina mislim da možemo očekivati neočekivano ove godine.

Znači, medalja. Slažeš li se Šola?

Šola: Pa to je naša želja. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Roster imamo dobar. I mora se ići iz utakmice u utakmicu, biti full gas na svakoj tekmi. Sigurno će nas tribine dobro podržati. Igramo doma. Imamo publiku koja voli rukomet, koja zna rukomet, razumije rukomet i to će nam biti dobar vjetar u leđa i moramo to iskoristiti. Sad smo protiv Slovenije nabildali samopouzdanje, odigrali smo jednu dobru utakmicu i sad tako treba nastaviti.

