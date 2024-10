MOLIM?!? / Kajtazi bi svoj karate kip u prirodnoj veličini i za naše novce. A ovo bi mu napravila umjetna inteligencija

MOLIM?!? Kajtazi bi svoj karate kip u prirodnoj veličini i za naše novcem I Hrvatska, zemlja poznata po suncu, moru i prekrasnim spomenicima političarima ne može ostati bez odgovora Americi. Pobrinuo se za to Veljko Kajtazi koji je navodno poželio kip u prirodnoj veličini, u karate pozi. Pa još jednom večeras - Molim? Da, Kajtazi je zamislio da taj kip bude u karate pozi pred Arenom u Puli te da se plati državnim novcem, barem tako piše tjednik Nacional. Imamo i fotografiju makete kipa koji je navodno trebao narasti do prirodne veličine. I to nije sve, kako u Direktu volimo pomaknutu umjetnost, a sve je ionako trebalo ići na naš račun zamolili smo i umjetnu inteligenciju da nam predloži spomenik Karate-Kajtaziju pa pogledajte dobro što smo to propustili.