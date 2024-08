Političar luđi od Trumpa: Crv mu pojeo mozak, odrezao je glavu kitu i nećak je JFK-a

"Što radim? Idem u teretanu svaki dan. Planinarim svaki dan. Nikad ne jedem prerađenu hranu. Povremeno postim", tako u spotu u kojem podsjeća na Supermanova tatu govori 70-godišnji član najslavnije američke političke obitelji u povijesti.

Robert Kennedy Jr. do nekidan je bio nezavisni kandidat za predsjednika, sada podržava Donalda Trumpa.

"Zar ne želite predsjednika koji će nas izvući iz ratova i koji će ponovno izgraditi srednju klasu u ovoj zemlji?", rekao je jučer kao gost na Trumpovu skupu u Arizoni.

Da, čovjek koji je do lani bio demokrat, sin Roberta i nećak Johna Fitzgeralda, na koje su izvršeni atentati, stao je uz republikanskog kandidata. A ovaj mu odmah obećao da će, postane li predsjednik, osnovati nezavisnu komisiju o atentatima, "koji će imati zadatak objaviti sve preostale dokumente koji se odnose na atentat na predsjednika Johna F. Kennedyja".

Kao naručeno za Kennedyjeva nećaka, ujedno i cjeloživotnog teoretičara zavjera. Trump je na ovoj pozornici normalniji kandidat.

"Ne izgleda dobro kada već nastojiš izbjeći etiketu "čudnog kandidata", a onda te podrži "najčudniji kandidat", komentar je Codyja McClaina Browna sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

Jer, tvrdi recimo da mu je u mozak ušao crv, pojeo dio i zatim umro. U mladosti je bio ovisnik o drogama, kasnije i diler, što je zanimljivo jer Trump baš za njih želi uvesti smrtnu kaznu. A tek priče sa životinjama - nedavno je priznao da je prije 10 godina našao mrtvo mladunče medvjeda, a onda truplo ostavio u njujorškom Central Parku.

"Imao sam stari bicikl u svom autu za kojeg me netko zamolio da ga se riješim, a ja sam rekao ajmo staviti medvjeda u Central Park i napraviti da izgleda kao da ga je udario bicikl", ispričao je početkom mjeseca u showu Roseanne Barr.

Glas mu, inače, zvuči ovako specifično jer ima dijagnozu "spastične disfonije". A najnovija priča zvuči kao da ima i još koju dijagnozu.

"Upravo smo saznali od njegove kćeri da je motornom pilom odrezao glavu kitu, onda je stavio na auto i vozio se kući s glavom kita na autu. To je šokantno, ali postavlja i pitanje koje je veličine bio kit. Govorimo li o plavetnom kitu s gigantskom glavom?", kaže McClain Brown.

Inače, i ta kćer je upravo u centru pažnje jer se spominjala kao mogući uzrok raspada braka Bena Afflecka i Jennifer Lopez, što je Ben negirao. Osim bizarnih, ima i ozbiljnih optužbi, poput one za seksualni napad na bejbisitericu njegove djece, od čega se branio tvrdnjom da nije "crkveni dječak". Isto tako, već je 20 godina promotor antivakserskih dezinformacija, poput one o vezi između cjepiva i autizma. Tvrdi i da kemikalije u vodi čine da djecu postanu transrodna. I onda ne čudi da ga se ostatak obitelji Kennedy odrekao i javno ga optužio da ih je za izdao podrškom Trumpu. "Ljudi su jednostavno tražili nešto oko čega će biti uzbuđeni, pretpostavljam da je tip koji reže glave kitovima jedan od njih. Ali, sada ima toliko više entuzijazma za Harris, posebno među Latinosima i crnim glasačima", predviđa McClain Brown.

Ako vam sve ovo što se čuli o RFK-ju zvuči kao iz neke epizode "Seinfelda" ili "Curb Your Enthusiasm", možda će vas iznenaditi da je njegova supruga Cheryl Hines, glumica koja je igrala suprugu Larryja Davida u "Curbu". "Znam da Larry ima puno pravila o tim stvarima, budući da je bila njegova televizijska supruga, pa sam smatrao važnim da tražim njegovu dozvolu", ispričao je RFK. Dozvolu je očito dobio, ali je Cheryl kasnije priznala da joj je Larry David rekao da je brak s RFK-jom "užasna ideja".

Za komičara Johna Olivera ne jedina. "On i Trump su razgovarali o mogućnosti da preuzme ministarstvo u njegovoj vladi. Konkretno, zdravstvo i socijalnu skrb. A ako je to istina, to je j****a noćna mora", zaključio je Oliver nedavnu emisiju posvećenu RFK-ju.

Nakon svega što ste čuli, razumijemo ako ćete se s time složiti.