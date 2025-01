UOČI DRUGOG KRUGA / Okupili smo staru prvokrugašku ekipu, zagonetno odgovaraju: 'Zaokružite onog koji je sličniji meni'

Još je dva dana ostalo do najuzbudljivijih izbora ikad. U nedjelju biramo predsjednika, a evo kako bi mogao izgledati rezultat. Zoran Milanović 62,5 % a 27,8% Dragan Primorac, 7% još uvijek nije odlučilo, 3% će poništiti listić. Tako kaže istraživanje koje je za RTL provela Promocija plus na uzorku od tisuću ispitanih. Bude li doista tako, to će biti najslabiji rezultat koji je dobio neki predsjednički kandidat na izborima u drugom krugu. Makar puno važniji postotak od toga je: koliko će birača izaći na izbore. Tek 46% njih prije 11 dana drugi je najslabiji odaziv u prvom krugu ikad. Nije dobro da manje od polovine ljudi u državi zanima tko je predsjednik Republike. Nemojte biti ta pasivna polovica. I ne dajte da drugi odlučuju u vaše ime. Rijetko vas se nešto pita, pa kad vas se pita nemojte onda šutjeti.