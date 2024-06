'RUSIJA ŽELI DALJE' / Ukrajinski zapovjednik: 'Na prvoj smo liniji obrane Europe. Kreten nikad ne bi stao samo na Ukrajini'

Je li Poljska sljedeća meta i je li moguće da će u Poljskoj početi još jedan svjetski rat? To se pita cijeli svijet, dok na ruskoj javnoj televiziji gosti raspravljaju da za deset minuta i 30 raketa mogu napraviti da nestane i Poljska i poljski narod. Zaoštrilo se nakon što su zapadne zemlje dozvolile Ukrajincima da NATO-vim bombama gađaju Rusiju. Rusi su na to odgovorili da će biti rata. Je li to ozbiljna prijetnja ili blef, pogledajte u prilogu reportera RTL Direkta Ivana Skorina.