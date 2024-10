Džaba široka ramena i napumpani mišići kad su mu*a malena: I da je barem sve zlo u tome

Džaba široka ramena kad su mu*a malena. Nismo ovo rekli samo da bi vam privukli pažnju nego zato što je ovo doslovno - istina. Steroidi pumpaju mišiće, ali smanjuju muške bisere. I da je barem sve zlo u tome. Ni ove ružne akne na leđima nisu najgore što se može dogoditi. Iako je riječ o nedozvoljenim sredstvima mnogi se korištenjem hvale na TikToku, snimaju svoj napredak i daju drugima savjete. Kako početi, kako povećati dozu i koji uopće uzeti. Kult tijela zavladao je cijelim svijetom pa tako i Hrvatskom.

"Sumnjali smo da mladi ljudi koji zapravo idu u teretane i koji redovito vježbaju koriste ilegalne supstance i injektiraju ih u svoje tijelo i ovo istraživanje je, zapravo, to pokazalo", kaže Varja Bastijančić, predsjednica Udruge Institut Pula.

Varja je predsjednica udruge koja se bavi programom smanjenja šteta. Članovi udruge obilaze punktove gdje bi se igle i šprice mogle naći, a dolaze po njih i po dojavama građana. Kod njih se iskorištene mogu besplatno i anonimno zamijeniti za nove. Analiza u Mariboru pokazala je da je 30 posto šprica u Pazinu i 12 posto u Puli korišteno za ubrizgavanje steroida.

"Nije da se to samo događa u Istri. To je nešto što se događa. Steroidi se nabavljaju preko interneta. Vi ste za 6 mjeseci savršenog tijela, napumpani, veliki, divni, krasni ne razmišljajući o svim organskim promjenama koje mogu nastati", kaže Varja Bastijančić.

Evo kako ta sredstva djeluju.

"Pojačaju maskulinizaciju. Znači, dolazi do pojačanja mišićne mase koja bi onda, posljedično, morala i da utiče na neke sportske performanse. Međutim, istodobno s tim dolazi i do povećanja dlakavosti, na licu najčešće. Dolazi isto tako i do ginekomastije, rasta grudi . I onda imamo jedna problem da na početku maskulinizacija prelazi u feminizaciju", objašnjava Zoran Zoričić, predsjednik Hrvatskog društva za ovisnosti.

Točnije, muškarci mogu dobiti grudi poput žena. I to i dalje nije sve.

"Opada potencija. Imamo najčešće jednu spolnu nemoć uz manjak seksualne želje. …da se smanjuju testisi navodno?

-testisi se smanjuju, smanjuje se proizvodnja spermatozoida, smanjuje se seksualna želja, Na psihičkom planu dolazi do toga da pada tolerancija na frustraciju. Znači, sve je kraći fitilj. Reakcija agresivna na određeni povod biva sve veća", dodaje Zoričić.

Javna je tajna i da su neki fitness treneri dileri steroida.

"Najvjerojatnije je istina da dobar dio zarade trenera koji se bave osobnim fitnessom dolazi od steroida", kaže Nikola Badovinac.

Ovdje kažu, takvih nema.

"Mi ovdje želimo imati educirane i profesionalne trenere koji ne privlače takvu publiku, ne privlače takve klijente tako da su upiti dosta mali, ali bilo ih je", dodaje Badovinac.

A bilo ih je i ima i u svijetu profesionalnog sporta. Ivan je bio višestruki hrvatski prvak u dizanju utega.

"Pa osobno ne. Osobno ne, osobno ne. U ovim krugovima, u dizačkom sportu, to je učestalo. Postojao je niz skandala u zadnjih par desetljeća što se tiče dopinga u dizanju utega i prijetnja je bila da će se izbacit s olimpijskog programa", kaže Ivan Knez, trener u dizačkom klubu Metalac.

Neki ih koriste zbog sportskih rezultata, a većina danas zbog izgleda. Psihijatri i psiholozi brigu o tijelu smatraju dobrom. Pa i odlazak u teretanu. Uzimanje steroida, kažu, pak ukazuje na patologiju.

"Ako trebate anabolike da biste tako katalizirali cijeli proces onda ulazite u jednu dimenziju patologije koja ide, najčešće, iz te praznine, nedostatka interesa za nečim drugim ili pak jedna patološka narcistička potreba da se bude prepoznat i bolji u odnosu na neke druge", zaključuje Zoričić.

A takvih je, što na društvenim mrežama, što u stvarnom životu, sve više.