Češka želi zabraniti slatkiše koji sadrže heksahidrokanabiol (HHC). Kanabinoid HHC do sada se tamo prodavao na automatima u obliku bombona i slatkiša. Međutim, vlasti su primijetile da kod djece izazivaju trovanje, poremećaje svijesti, mučninu i povraćanje. Prošlog su vikenda zabilježili čak sedam slučaja predoziranja.

Kod nas je pak nedavno zabilježen slučaj u kojem je 15-godišnjak pao u nesvijest nakon e-cigarete s THC-om i HHC-om. Premda u većini članica Europske unije nije reguliran, u Hrvatskoj se već nalazi na listi zabranjenih tvari.

Prve zaplijene HHC-a krenule su prije godinu dana. Koliko je on prisutan u Hrvatskoj i koliko je opasan, za RTL Direkt otkrio je psihijatar za ovisnosti, doktor Ivan Ćelić.

Vidjeli smo da u Češkoj imaju puno problema, tri do pet predoziranja HHC-om svaki tjedan. Kako je u Hrvatskoj?

"Pa ne bih rekao da je pretjerano rašireno. Međutim, ako odete na određene češke web stranice koje prodaju proizvode sa HHC-om, imate i hrvatske prijevode, tako da mi smo sa zadnjim zakonskim izmjenama Zakona o zlouporabi droga napravili situaciju da više nisu potrebne zakonske izmjene, nego čim se registrira nova psihoaktivna tvar na razini Europske unije, ona automatski dolazi na popis. I tu bih rekao da smo neki način napredni i sve nove psihoaktivne tvari koje Europska agencija za droge registrira, odnosno rani sustav upozoravanja, automatski dolaze na popis zabranjenih tvari."

Znači, dok druge zemlje tek razmišljaju, mi smo već odradili zabranu. Stvarno smo onda napredni.

"A u tom području, rekao bih da jesmo. Što se tiče tih novih psihoaktivnih tvari, uskoro planiramo i s proširenjem ovlasti Europske agencije za droge osnovati poseban toksikološki laboratorij u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji će se upravo specifično baviti s tim novim psihoaktivnim tvarima, jer to ne možete otkriti u ovim klasičnim testovima na droge."

U čemu je razlika između HHC-a i THC-a?

"Malo složenija matematika. Dakle, marihuana sadrži THC i CBD kao dva osnovna sastojka. THC ima psihoaktivnih učinak, CBD nema. Ekstrakcijom iz CBD-a se dobiva taj HHC koji je polusintetski kanabinoid i koji na neki način oponaša djelovanje THC-a. On je blaži nego učinak od čistog THC a. Kažu neki da je to negdje oko tri četvrtine jačine delta-9-THC-a, jer osim HHC-a postoji i delta-8-THC, koji je također polusintetski kanabinoidi i to je na neki način siva zona, i to upravo daje određenim marketinškim agencijama mogućnost. Dakle, tamo gdje je još uvijek zabranjena, pogotovo veća količina THC-a u ovim CBD shopovima da bude legalno prodaja HHC proizvoda. Da li će to bit HHC cvijet koji će se pušiti ili će to biti gumeni bomboni, to je sad pitanje dakle proizvođača.

Nedavno je objavljeno da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo analizirao 250 šprica i igala. Što su pronašli?

"Rezultati su vrlo zanimljivi. Dakle, mi smo prije desetak godina imali situaciju da bi, recimo, od tih šprica u 99 posto slučajeva našli isključivo tragove heroina. Danas se situacija na globalnom tržištu mijenja, pa tako i na razini Republike Hrvatske i sve je više onih koji, nažalost, intravenski zlorabe i stimulanse. Kada govorimo o stimulansima, daleko je najveća intravenska zlouporaba kokaina u Republici Hrvatskoj. U nekim drugim zemljama su to neki sintetski stimulansi, kao što je, recimo, kristal met odnosno metamfetamin."

A što je s fentanilom? Znamo da je u Americi trenutačno možda i najveći problem. Je li se on počeo pojavljivati i u Hrvatskoj?

"Rekao bih u tragovima. Dakle, još uvijek nema onog ilegalno nabavljenog fer etanola koji se nabavlja preko dark weba koji dolazi iz Dalekog istoka, uglavnom iz Kine, kao što je slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama. Kod nas postoje zabilježeni pojedinačni slučajevi i oni su uglavnom vezani na neki način sa zlouporabom fentanila, koji je vrlo učinkovit lijek za sprečavanje bolova, recimo, kod ljudi s uznapredovalom onkološkom bolešću."

