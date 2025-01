MOOOLIM?! / Gradovi sravnjeni sa zemljom, a oni? Oni idu u razgledavanje i za to plaćaju 2000 eura

Gradovi sravnjeni sa zemljom, uništeni domovi, poprišta ratnih zločina i krvavih bitaka. Sve to privlači sve više turista u Ukrajinu. Molim? Trend se naziva mračnim ili crnim turizmom, jer ove tragične ture uplaćuju brojni Britanci, Nijemci i Amerikanci kako bi uživo pogledali kako izgledaju posljedice ruske agresije. Cijena petosatnog obilaska oslobođenih područja oko Kijeva poput Buče i Irpinja stoji od 150 do 250 dolara. No, za odlazak na prve linije kod Harkiva i Mikolajiva cijene se penju do 2000 eura. Pola iznosa uplaćuje se vojsci za obranu zemlje, a ture već nudi više od 10 agencija. U takozvani mračni turizam spadaju primjerice i obilasci i Auschwitza te područja oko Černobila, no ovaj je put razlika što ovdje nije riječ o povijesnim turama već o ratu koji traje i kojem se još ne vidi kraj.