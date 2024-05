Da Eurosong nakon 35 godina stiže u Zagreb, tome se nada cijela Hrvatska, a svi se sjećamo kako je to izgledalo u dvorani Vatroslava Lisinskog davne 1990. godine. Možda je pobijedio Toto Cotugno, ali 20-godišnju pop zvijezdu obožavala je cijela Jugoslavija. Legendarna Tajči u legendarnoj haljini otpjevala je legendarnu "Hajde da ludujemo".

Ponovila je to neki dan i u Švedskoj, 34 godine kasnije, odjenula istu haljinu, izvela istu pjesmu i oduševila Hrvatsku. Tatjanu Matejaš Cameron, svima znanu kao Tajči, ugostili smo u studiju RTL Direkta.

Nakon 34. godine vratili ste se pred Eurosong publiku. Kakav je bio osjećaj?

"Nevjerojatan osjećaj! Zapravo, nisam imala pojma. Znala sam da mi oni pišu da su fanovi, da me pozdravljaju preko društvenih mreža, ali nisam imala doživljaj tih fanova i koliko ljubavi prema toj pjesmi. Bilo je tako emotivno jer su mi rekli 'Dobrodošla natrag u našu obitelj', to je tako divan, pozitivan osjećaj", priča Tajči.

Bilo je nevjerojatno što su to mahom bili stranci u dvorani, ali su znali sve riječi na hrvatskom.

"Bilo je nekoliko fanova koji su mi objasnili da su oni naučili hrvatski da bi mogli pjevati moju pjesmu i razumjeti o čemu se radi. To su ljudi iz Švicarske i Švedske iz Španjolske i Njemačke", kaže Tajči.

Ne znam nosi li nastup na Eurosongu sa sobom vječnu mladost jer isti je slučaj s Emilijom Kokić. Molim vas, objasnite mi kako je moguće da i dalje možete obući istu haljinu kao kad ste imali 19 godina?

"Trebalo mi je malo više vremena da uđem u nju, ali divan je taj osjećaj. Ja sam tu haljinu morala obući. Imala sam krasnu haljinu pripremljenu od Ivana Friščića koji je moj dizajner i stilist. Kad sam srela te fanove, jednostavno sam je morala obući", priznaje Tajči.

Gledali ste polufinale iz dvorane. Kako je to izgledalo?

"Oduševila sam se, vrištala sam kao dijete od sreće i uzbuđenja. Bio je i Ante Gelo sa mnom, izuzetan glazbenik koji razumije produkciju. Bilo je stvarno oduševljavajuće - 26 kamera, LCD zasloni, kako je to sve bilo uvježbano. Snimala sam, bilo je fascinantno i ta energija u areni, sve je nekako bilo koordinirano", napominje Tajči.

Vidjeli ste i nastup Baby Lasagne i tu sjajnu reakciju koju smo gledali iz Hrvatske. Nitko ne može vjerovati da cijela Europa s njim uglas pjeva i pleše.

"Da, pored nas je sjedio par iz Irske i kad je došao, svi su pjevali pjesmu. Pjesma je pjevna, ima snagu i energiju, odmah te povede i ritam i Baby Lasagna, koji ima tu energiju i ta njegova prisutnost, tematika pjesme. Njegova iskrenost i priča je genijalna", kaže pjevačica.

Sigurno možete usporediti i shvatiti taj pritisak koji on sad doživljava. Stalno ga netko snima, stalno intervjuira. Pretpostavljam da je tako i vama bilo. Kako je to izgledalo 90-ih?

"Sad kad sam prisustvovala Euroviziji kao fan, u gledalištu sam shvatila da smo mi izvođači toliko izolirani od svega toga, baš zato da bismo onda mogli podnijeti taj pritisak medija, publike i sam nastup. Ono što se meni kod naše ekipe sviđa kako su uspjeli, bar se to meni čini ovako sa strane je da on ima taj mir koji se osjeti. Osjećam da ga taj mir drži i svaka čast", komentira Tajči.

Baby Lasagna pjeva o napadajima panike, za Direkt je govorio da ima probleme s anksioznošću. Kako vam se čini da se nosi sa svime time? Vi jako dobro znate koliki je to pritisak i koliko je to teško, s time da 1990. nitko nije pričao o anksioznosti.

"Nitko o tome nije pričao i nisam znala da o tome trebam pričati i da se ne trebam sramiti toga. To je velika stvar", kaže Tajči.

Usudimo li se misliti da će u subotu Baby Lasagna stvarno pobijediti?

"Mislim da je on definitivno favorit publike, ali postoji i stručni žiri. I ja sam se iznenadila jer misliš da na Eurosongu pobjeđuje pjesma, ali sad mi je jasno da pobjeđuje sve zajedno, to je timski rad", ističe Tajči.

Je li netko drugi na vas ostavio snažan dojam iz tog prvog polufinala kojeg ste gledali?

"Svidjela mi se Ukrajina, Englezi također. Bila sam fascinirana kako je to sve izgledalo u dvorani. Na televiziji vidimo samo ono što je montirano, a tamo smo vidjeli sve elemente. Kad su postavili onaj krug svijeća na nastupu Irske i prije nego što smo uopće vidjeli što se događa, meni je to bilo produkcijski i izvedbeno - fascinantno. Meni je to bilo kao kazališni komad. Uopće to nisam gledala kroz značenje. Osobno to doživljavam kao odličan performans. To je umjetnost koja provocira da se na nešto obrati pažnja, ali ili prođeš pored toga i ne zanima te ili pomalo razmisliš što ona time želi reći", objašnjava Tajči.

Na pitanje vidi li Tajči Eurosong u Zagrebu sljedeće godine, kaže da bi to bilo izvrsno, ali da bi još ljepše bilo kada bi Istra bila to mjesto. Ipak, smatra da je i Zagreb odlično mjesto za Eurosong. Tajči je otkrila da bi bilo dobro donijeti tu energiju u Zagreb i da su joj neki fanovi rekli da su već rezervirali hotelske sobe.

