Puno nepoznanica i nakon tjedan dana. Ni na divljem deponiju četiri kilometra od mjesta gdje je prošlog utorka nestala dvogodišnja Danka Ilić, pretragom nije pronađeno ništa.

U međuvremenu, potraga se od Bora proširila do Beča, zbog ove snimke na kojoj je djevojčica koja podsjeća na Danku. Snimio ju je ovog vikenda srpski državljanin koji tamo živi, poslao je srpskoj policiji, a ona potom obavijestila austrijske kolege, pri čemu je izgubljeno desetak sati. Uz to, snimka je slabe kvalitete.

"Mi smo već radili na uspoređivanju parametara našim sredstvima koliko je moguće na temelju prijašnjih fotografija", kazala je načelnica policije Republike Srbije Bojana Otović Pjanović, dodavši da će se rezultati tih usporedbi utvtrditi u istrazi.

Za Dankom je tako raspisana i žuta Interpolova tjeralica, predviđena za nestale osobe. S djevojčicom na snimci su i dvije žene, za koje se sumnja da su Rumunjke. Policija sada traži i njih.

"To je u centru Beča, to je ta tramvajska stanica i tu je velika frekvencija ljudi, ali mogu reći da su sada ovdje Uskrsni praznici i jako puno je turista", objašnjava Saša Kostić iz Srpskog kulturnog centra u Beču. Malo toga se sigurno zna - Danka je prošlog utorka bila s majkom i bratom u dvorištu kuće u Banjskom polju, mama je otišla do auta po vodu za sina, kad se okrenula, Danke više nije bilo. U malom mjestu nedaleko grada Bora pokrenuta je potraga neviđenih razmjera - u 600-tinjak ljudi u 70 sati detaljno je pregledalo područje veličine 10 kvadratnih kilometara. Susjedi su odmah imali svoje teorije.

Stručnjavi sumnjaju na ubojstvo ili otmicu

"Neka bude tako kako je ona rekla u izjavi, ali da je dijete izišlo na ulicu, pogledajte koliko ima odozgo do dolje, za 10 minuta ne bi dijete stiglo do dolje, ona ga je mogla vidjeti", rekla je jedna od susjeda, dok je druga ispričala kako ima unuku od dvije godine, da zna koliko može prijeći i da "odmah padne i počne plakati".

Ipak, nakon tako temeljite potrage sve je manje šanse da se dogodio nesretan slučaj, jer bi Danku vjerojatno već pronašli. Stručnjaci sumnjaju na dvije mogućnosti - ubojstvo ili otmicu, iako i tu ima pitanja.

"Kako su se otmičari našli baš u to vrijeme na tom zabačenom mjestu, je li to bilo povezano s dojavom neke bliske osobe. Je li to svojevrsna prodaja djeteta ili je možda micanje djeteta iz nesigurne situacije, i to će sve policija provjeravati", kaže stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Otac je prošao poligraf, majku jer je ponovno trudna nisu ni testirali, ali su sve članove obitelji više puta ispitali. O svemu se informira i ključnu osobu u državi.

"I noćas kada se pojavio novi trag, oko pola tri, oni izvijeste i mene, do pola pet su svi već na svojim mjestima, rade, provjeravaju sve. Stvarno im svaka čast na posvećenosti", rekao je u subotu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sad kad se u potragu uključuju i sve europske policije, vjerojatno se neće tako brzo zaustaviti.

"Nema gubljenja nade. Ne bi toga trebalo biti ni kod osoba koje su emocionalno vezane uz dijete, a nisu involvirane u bilo kakvu nezakonitu radnju. U istrazi može samo postojati ne nedostatak dokaza, odnosno tragova i informacija da se krene negdje drugdje", zaključuje Cvrtila.

Cijela Srbija i regija čekaju baš takvu informaciju, da je u Beču ili bilo gdje drugdje, u čijim god da je rukama, samo da je živa.