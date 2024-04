Desno, desno, desnije, bila je najutabanija staza ovih izbora. Brojke su neumoljive. HDZ, 61 mandat, 730 tisuća glasova, Domovinski pokret 14 mandata, preko 200 tisuća glasova, Most 11 mandata, 170 tisuća glasova. Sve zajedno to čini više od milijun i sto tisuća glasova, dakle samo za ove tri opcije glasalo je više od polovice svih građana koji su izašli na birališta.

Ne samo da je relativni pobjednik opet desni centar, nego je i čvrsto treća opcija opet - čista desnica. Nakon osam godina desno-centrističke vlasti, to je samo potvrda tradicionalne sklonosti hrvatskog biračkog tijela. "Jako desno, jako konzervativno, jako submisivno, vrlo mirno, i da su se tek u pojedinim trenucima, kada je i svjetska situacija bila takva, dogodili preokreti", ocjenjuje smjer hrvatskih birača povjesničar Tvrtko Jakovina.

Pa nikoga ne treba čuditi da sada preokreta nije bilo, jer razloga za trijumf desnice je više - to je trend u cijeloj Europi, čak i u Njemačkoj radikalna desnica raste kao nikad, dobiva prve gradonačelnike. I još dok se birače plaši raznim sigurnosnim prijetnjama, desnica cvate. "Desnica uvijek može mobilizirati svoje birače, mislim da je ljevica u tom smislu podbacila, njezin mobilizacijski kapacitet je puno manji, kampanja joj nije bila dovoljno dobra, barem što se tiče stožerne lijeve stranke, SDP-a, tako da smo ovdje imali ne dovoljno jaku mobilizaciju lijevih birača, iako su postojale pretpostavke da se ona dogodi", smatra izborni komentator RTL-a Mate Mijić.

Jesu li mladi liberalniji?

A ako ste mislili da su mladi liberalniji, prevarili ste se - oni od 18 do 29 dali su 28,5 posto glasova HDZ-u, SDP-u 19, Možemo jest treći s 14 posto, ali i Most i Domovinski pokret dobivaju preko 10 posto, pa kad se sve zbroji ispada da je gotovo polovica mladih glasala desno, niti trećina lijevo. "Smatrati da netko, zato što je mlad, je automatski liberalan, pa možda i radikalan u nekim pogledima, mislim da to nije istina. Mislim da sa godinama tek komfor može nekoga učiniti manje vidljivo ili praktično radikalnim", kaže Tvrtko Jakovina.

Neki misle da je više birača centra i ljevice otišlo živjeti iz Hrvatske, neki pak da je desničarenje nominalno lijevog predsjednika Zorana Milanovića ostavilo traga, poput izjave da je "protiv ilegalnih migracija koje Hrvatsku stvaraju nesigurnijom državom". Pa se sada stvara dojam da se zaokret udesno mora dogoditi. "Jedan dio naših birača otišao je malo više udesno pa i tu poruku moramo čuti. Sukladno tome, slušajući volju birača sastavljati iduću Vladu", rekao je u nedjelju predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Iako, ako se pogleda situacija nakon izbora 2020., HDZ je s desnim strankama imao čak 91 mandat, SDP s lijevima samo 52. Prije tjedan dana birači su HDZ-u i desnici dali pet mandata manje nego 2020., a SDP-u i ljevici pet više. Ipak, sada i sam vođa HDZ-a priprema vladu s desnicom umjesto centra. "Ono što je igra sudbine za Plenkovića jest da se oni kojih je bio sretan što ih se riješio sada njemu vraćaju nazad u formi koalicijskog partnera, ali kada pogledamo, oni se na istom terenu bore za iste birače. I to ne može slavno završiti za DP i iz toga proizlazi skepsa Ivana Penave prema tom savezništvu", zaključuje Mate Mijić.



To savezništvo, kad i ako se dogodi, bit će svakako desnije od ijedne vlade do sada. Jer, tako je narod izabrao.

