'SLIČAN TRUMPU' / Što smjera Musk? Donosimo kako će funkcionirati brak najmoćnijeg i najbogatijeg čovjeka na svijetu

Idemo sada vidjeti što smjera Elon Musk. Najbogatiji čovjek na svijetu, nakon X, Space X-a i Tesle, ima novi posao: u Bijeloj Kući. trebao bi srezati federalne troškove. Genijalac koji navodno razgovara s Putinom, komentira događanja u Izraelu, kritizira Njemačku zbog migrantskih politika, pa je pravo pitanje planira li genijalac možda biti budući predsjednik. Mate Mijić, politički analitičar odgovorio je je li on budući kandidati za predsjednika. 'Nije isključeno, Musk je ekscentrik, tu svakakvih ideja može biti, i on je tu sličan Donaldu Trumpu. Mislim da je manje strukturiran od Trumpa i on možda neće imati discipline baviti se politikom'. Kako će funkcionirati brak najmoćnijeg i najbogatijeg čovjeka na svijetu donosi Darinka Trgo