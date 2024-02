Je li mu ovo najveći gaf? / Sa sladoledom u ruci Biden komentirao stanje u Gazi gdje tisuće ljudi gladuju: 'Želi li netko?'

Teško je riječima opisati tužne prizore iz Pojasa Gaze, gdje se tisuće Palestinaca bore za hranu koja im je izbačena iz aviona. Kako je dio hrane bačen u more, mnogi od njih plivajući i čamcima krenuli su je skupljati, zbog čega je u jednom trenutku došlo i do stampeda. Tim više nije baš dobro prihvaćena izjava američkog predsjednika Joea Bidena, koji je o ratu Izraela i Hamasa govorio sa sladoledom u ruci. Neodgovorno, netaktično, piše jedan izraelsko ameirčki novinar na X-u. Ništa ne govori ozbiljni smo oko rata u kojem je pobijeno 30 000 ljudi kao sladoled pored usta, komentirao je još jedan dopisnik s Bliskog Istoka. Na pitanje, kada će doći do prekida vatre u Gazi, američki je predsjednik sa sladoledom u ruci odgovorio: "Pa, nadam se do kraja vikenda... krajem vikenda. Moj savjetnik za nacionalnu sigurnost kaže mi da smo blizu, ali još nismo gotovi. Nadam se da ćemo do sljedećeg ponedjeljka imati prekid vatre", kazao je Biden te nastavio: "Imam malo novca kod sebe, želi li netko sladoled? Možemo okrenuti kamere. Želiš li nešto? Nije mito."