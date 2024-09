Meteorolog otkrio Mojmiri: 'Uvijek ljudima kažem da će biti bijeli Božić, evo i zašto'

Venezuela će Božić slaviti u jesen. A jesen je, barem se tako čini, stigla i k nama jer stiže nam kiša, grmljavina. Je li to ubojica ljeta, je li kraj ljetnim vrućinama, na ovih dana najvažnija pitanja u studiju Direkta odgovorio je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Stigla nam je oluja, kiša, grmljavina, već su proglasili da nam je stigao ubojica ljeta. Je li to stvarno tako?

Nije baš samo tako. Možemo reći da je to ubojica ovih ekstremnih vrućina kakve smo imali ovo ljeto. Ustvari se samo vraćamo primjerenijim temperaturama i nekom prosjeku u rujnu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, sad će ovih nekoliko dana biti kiše i jesenske prilike?

Bit će izraženih nevremena i grmljavinskih oluja već večeras, sjeverni Jadran, Gorski kotar, Lika, pa čak i sjeverozapad Hrvatske. Tijekom noći novi val oborina, tu će možda gore u Dalmaciji, osobito u njenoj unutrašnjosti. To je samo prvi val pogoršanja, a onda drugi dio stiže krajem nedjelje, u noći na ponedjeljak. Tijekom ponedjeljka očekuje se puno više kiše, ali između će biti nešto vrućih dana, bit će i dobrog vremena za kupanje.

Znači gotovo je s ovim sparinama?

Da, gotovo je s izraženim sparinama i nesnosnim vrućim danima. Stvarno smo imali iznimnu vrućinu i iznimno visoke temperature i prosjeke temperatura. Ali, idući tjedan očekujemo nešto kišovitije, više kiše od prosjeka što se tiče cijelog tjedna, a temperaturu bliže prosjeku. Ona i dalje ostaje iznad prosjeka što se očekuje za rujan, ali će to biti primjerenije svima nama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Vraćamo se u prosjek'

Znači li to da će s 33 stupnja pasti na 23, dakle 10 stupnjeva?

Tako negdje, pad od deset stupnjeva. Ali to se događa baš zato što imamo iznimnu vrućinu. Imali smo temperature koje su pet-šest do deset stupnjeva više od prosjeka i onda svaka vrućina svojim krajem dolazi s nekakvim nevremenom ili naglim padom temperature. To će se i ovaj put dogoditi, samo što se vraćamo u prosjek.

Spomenuo si i sam da su to bile ekstremne vrućine, ekstremne sparine. Zanima me kakvo je onda bilo ovo ljeto? Čuli smo da smo imali najveći broj tropskih noći u Zagrebu ikada. Što su još neke specifičnosti ovog ljeta?

Te tropske noći su obilježile ovo ljeto, ali ovo ljeto je ustvari obilježilo puno toga. Iznimna vrućina, to je jedno od najtoplijih ljeta otkako je mjerenja, i to u većini Hrvatske. I ne samo kod nas, to je i najtoplije ljeto globalno. Mnogi će se sjetiti ovog ljeta baš po toj teškoj atmosferi za spavanje. Teško se spavalo po toplim noćima na kopnu, vrlo toplim noćima na moru. Zadnji put kad je uopće na moru temperatura pala ispod 20 stupnjeva je bilo sredinom šestog mjeseca. Cijelo ljeto imamo temperature iznad 20, od toga velika većina je bila preko 25. To su baš neugodne noći, a na kopnu imali smo 30 toplih noći u Zagrebu, inače je prosjek pet i pol do šest toplih noći gdje moramo paliti klimu i malo se rashladiti da bismo mogli zaspati. Ovaj put je to bio cijeli mjesec i tako je bilo i u nekim drugim većim gradovima.

Je li to sada novo normalno na koje se trebamo naviknuti, hoće li sad svako ljeto biti takvo? Ili se to još ne može reći. Ili da parafraziram, je li to bilo najhladnije ljeto do kraja naših života?

Ima tu istine, treba se svakako prilagoditi. Treba očekivati ovakve pojave. Ovakvi toplinski valovi, a imali smo ih 16 ovoga ljeta, od toga tri stvarno velika, iznimna i dugotrajna, a tri manja i kraća. Takve toplinske valove treba očekivati, a sad da je ovo najhladnije ljeto do kraja naših života… To nije istina, neće biti baš tako. Naime, to je varijabilnost klime. Jedno ljeto će biti toplije, jedno malo hladnije od prosjeka, ali tu je bitan trend. Klima ide sve toplije i toplije. A sad svako ljeto i sezona će plesati oko tog trenda, malo gore, malo dolje. Jedan profesor je rekao da živimo u vrijeme galopirajuće klime i da imamo skokove, odnosno da malo po malo skočimo u neviđene visine temperature kakve nismo imali prije.

Opsesija s bijelim Božićem

Danas su mnogi mediji prenijeli prognozu za zimu koja je objavljena na Severe Weather i koja kaže da neće biti baš puno snijega ove zime. Je li tako nešto uopće moguće prognozirati u ovom trenutku?

Ustvari još je prerano za dati nekakvu dobru prognozu za zimu. To su dugoročne prognoze koje su sasvim drukčije i drukčije se trebaju konzumirati. One su namijenjene drugim korisnicima. To nije prognoza kakvu mi dajemo za ovu kratkoročnu, tri, sedam ili deset sljedećih dana. To je nešto gdje gledamo cijeli tromjesečni period u cjelini. Već sad možemo reći da je to nepouzdana prognoza za zimu. Ono za što postoje naznake je da bi moglo tamo oko 11 - 12 mjeseca krenuti La Nina, to je drukčiji fenomen od El Nina kojeg smo imali i to bi na globalnoj razini moglo značiti nešto hladnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

El Nina je donio veće temperature, a onda La Nina donosi hladnije?

Tako je, to je moguće. La Nina će donijeti hladnije temperature i kao što je priča s ovim ljetom. Sad je iznimno vruće i toplo, planet je pregrijan i kad malo spustimo, to će biti opet toplo. I tu nema prevelike nade. Ono što možemo reći je da se isto očekuje iznadprosječna jesen, osobito listopad. Ostatak rujna, od idućeg tjedna niže temperature, bliže prosjeka, posebice idući tjedan uz dosta kiše. Ali kiša oko prosjeka do kraja mjeseca.

Da bar živimo u Venezueli da nam možeš reći kakvo će vrijeme biti na Božić jer kod njih je 1. listopada Božić. Koliko te rano ljudi počnu ispitivati hoćemo li imati bijeli Božić, razumiješ li tu opsesiju?

Vjerojatno to dolazi iz holivudskih filmova. I naš bijeli Božić bi isto mogao biti u listopadu jer gotovo nikad nije bijel. Stvarno imamo poražavajući statistiku bijelog Božića pa nemamo neki razlog za tu opsesiju kod nas. Već me ljudi to krenuti ispitivati krajem ljeta, početkom rujna ili najčešće početkom listopada kad krene padati lišće. Ja uvijek kažem da će biti (bijeli Božić, op.a.) pa nisam ja kriv jer možda me se ne sjete kad dođe bijeli Božić.