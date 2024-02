Trabant. Mali plastični jeftini auto, s nikakvim motorom, ali simpatičnog dizajna, Trabi je bio jedan od zadnjih simbola Istočne Njemačke. A s vremenom je riječ trabant postala uvreda, kad nekome želite reći da je ulizica. Fićo iliti Zastava 750, bio je legendarni auto u bivšoj Jugoslaviji, po Fiatovoj licenci proizvodio se u Kragujevcu. S vremenom riječ Fićo nije postala nikakva uvreda, ali ova su se dva automobila našla na poprištu hrvatsko srpskog skandala, prosvjednih nota i svađe između hrvatskog ministra vanjskih poslova i srpskog predsjednika. Sve će vam objasniti Ivan Skorin.

Nakon kupusa, ovaj put nova epizoda elitne diplomacije vodi nas u garažu i to do Trabanta i Fiće koji imaju 25 konjskih snaga, čok, dijelove koji su se mogli kupiti na kiosku. Kultni auto i dalje plovi, OK možda ne toliko brzo, ali ljubitelji procjenjuju da ih ima oko 30 tisuća još u Hrvatskoj. Naravno većinom neregistriranih negdje sa strane, ovakvih obnovljenih izglancanih puno manje. Zdenko Šaban, predsjednik Fićo Fan kluba Zagreb, kaže nam "Svaki dio ima svoju osobnost, od volana, kotača, štosdemfera. Za osobnost mogu reći da je to ljubav..."

Tu je i dvotaktni ponos DDR-a, zvali su ga i karton, plastični bombarder, saksonski Porsche, prvi put je izašao s trake' 64., dakle prije točno 60 godina,- po oldtimer klubovima ima ih još desetak. Trabant još itekako žari i pali, ljubitelji razmjenjuju fotke, a jedan se prodaje za 6700 eura.

Miris istočne Njemačke se još osjeti, inače najpoznatiji je bio po tome da je izrađen od duroplasta plastike. Roman Sajko je vlasnik Trabanta i progovara o tome zašto je taj auto na lošem glasu, čak uvreda: "Pa trabant po svojem značenju znači prijatelj, a zašto je na lošem glasu... Pa bio je pouzdan po tome jedino što je trošio ulje".

Riječ trabant ustvari znači pratilac, satelit, pretjerano odani poslušni pristaša, ulizica i tako je krenula drama Zagreb Beograd hrvatski šef diplomacije poznat po pusama i poeziji u subotu, proziva srpskog predsjednika.

Neudobno je sjediti na dva stolca. On može biti nekakav trabant ili satelit Rusije, ali to nećemo dozvoliti kao saveznici. O njemu je govorio i Aleksandar Vučić: "Možda sam ja nečiji trabant, možda i Wartburg, možda i Fića, ali nikada nisam bio ničiji potrčko i sluga."

Pa su Vučićevi sateliti Dačić i Brnabić još dodali malo gas.

"Aleksandar Vučić je najgora noćna mora za Grlića Radmana", rekla je Brnabić. Dačić je također ispalio; "Hrvatska bila najvjerniji trabant Austro-Ugarske i nacističke Njemačke. Bili su kao trabanti veći nacisti od nacista."

Grlić Radman na to da su ga izvrijeđali da je potrčko i kukavica rekao: "Ma mislim dobro to meni nije problem".

Beograd je poslao prosvjednu notu zbog trabanta, štogod te note značile, prisjetimo se opet melodija, 2015. smo mi Beogradu dali notu zbog Šešeljeva divljanja, pa oni nama zbog izjave Mire Kovača i presude Glavašu, pa onda mi njima opet zbog izmišljanja broja žrtava Jasenovcu, pa onda oni nama zbog zabrane Vučićeva posjeta, pa lani mi njima zbog prisvajanja Gundulića i Držića. Bilo ih je još vjerojatno smo neke zaboravili.

Miro Kovač, bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova, kaže: "Ja sam rekao to je sve skupa smiješno te note, treba razgovarati. Nažalost Srbi se drže nota ko' pijani plota. " Pa za trabanta dodaje da je to metafora.

Metafora za vječni ples Beograda između Moskve i Bruxellesa – doduše, već dvije godine Vučić pleše, svi ga upozoravaju da to kao nije ok, čak se oko tog slažu i Milanović i Plenković i Bruxelles i Amerika – ali očito srpskog predsjednika ne smeta to toliko, pobjeđuje na izborima i vozi po svom.