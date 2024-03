GLAZBOM DO POBJEDE / Rijeke pravde ili Eye of The Tiger: Kandidat i 'ne kandidat' za premijera odabrali pjesme za trku

Da rijeke pravde dolaze, čuli ste već najmanje 100 puta, Zoran Milanović u kampanji se služi pjesmom Jure Stublića. A već smo se naučili da se predsjednik voli referirati na EKV i Azru. Andrej PLenković na skupu HDZ-a odabrao je Eye of The Tiger, u stilu Rockya. Ali HDZ-ovci znamo njeguju malo drukčiji glazbeni ukus. Glazba i politika, Jura Stublić i Rocky. Više u prilogu Petre Mlačić Vučemilović Jurić