ZAVRŠILA BERBA / Rekordna količina maslina, a čini se da će takva biti i cijena: Tko će to moći platiti?

Bili vi amateri ili profesionalac: ako ste ove godine bili u berbi maslina, sigurno ste se čudili koliko plodova stane na jednu granu. Da, urod je ove godine bio rekordan, a čini se da bi rekordna mogla biti i cijena. Uz rekordne urode, ulja nikad manje, a cijena finalnog proizvoda visoka. Svi nam pak kažu da će kvaliteta ulja biti odlična. Većina građana kaže da je cijena ulja za njih odavno previsoka. 'Svatko ima maslinovo ulje i svatko prodaje svoje viškove, to je njegovo pravo. Koliko je to zakonski regulirano to je veći drugi dio priče', kaže maslinar Ivan Pensa. Prilog Dragane Eterović.