KAKO DO PRAVA NA PLAŽU? / Rat zbog ležaljki na Jadranu. Džemila: 'Ovo nikada nisam doživjela, a čitav dan stoji prazno'

Sad svi sve znamo, ali jedna stara morska bitka i dalje traje. Dođete konačno na tu plažu, jedva čekate zaplivati ali za vaš ručnik nema mjesta. I to ne zato što je previše ljudi nego mjesta zauzimaju prazne ležaljke. U Direktu smo i lani izvještavali o tome kako to nije dozvoljeno i imate se pravo žaliti, pa i tražiti da se ležaljka koja nije iznajmljena ukloni. Što to znači u praksi i kako do prava na plažu? Više donosi Dragana Eterović