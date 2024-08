Ako ste za vikend imali pogled na noćno nebo, velika je šansa da ste vidjeli dio meteorskog roja Perzeida, poznatijeg kao 'Suze svetog Lovre'. Za Direkt iz Splita se javio Božan Štambuk, fotograf koji se posebno bavi astrofotografijom.

Neki su suze svetog Lovre možda vidjeli slučajno, neki su uživali u pogledu, ali vi ste vikend proveli u lovu na fotografije. Kako je prošlo, koliko se Perzeida na kraju moglo vidjeti?

A sedam sati Bogu iza nogu za samo jednu fotografiju. To je tipična nedjelja za mene. Što se tiče Perzeida, nisu bili toliko atraktivni kao ove godine, pa su moje pozicije selilo negdje desetak meteora po satu.

Pogled na nebo bio je uzbudljiviji nego inače, osim Perzeida bilo je još toga što se ne vidi baš svaku noć?

Da, standardno za ljetne mjesece bila je mliječna staza. Bio je jako lijep zalazak mjeseca, međutim, bio je obojan krvavom bojom radi strašnog požara u Solinu, a posebna prilika bila je sinoć, koju sam ja nažalost propustio, ali je za to uhvatio moj kolega Sandro Pucat. On je uhvatio i Auroru i Perzeide kraj jednog svjetionika kraj Lošinja.

Aurora nas je ove godine već nekoliko puta iznenadila. Sve su češće i oluje, sve to impresivno izgleda s vašeg Brača?

Da. Nalazimo se na vrhuncu ciklusa Sunčeve aktivnosti i samim time imamo češće geomagnetske oluje koje uzrokuju polarnu svjetlost u našim krajevima. Ona za naše krajeve je iznimno rijetka, ali nije to ništa neobično.

Kao fotografu, važno vam je očuvanje našeg tamnog noćnog neba, u javnosti nema još toliko svijesti zašto je to toliko važno?

To je iznimno važno da to što je svjetlosno onečišćenje je ozbiljan ekološki problem koji utječe pogubno na na ekosustav. Na primjer, zbog njega više nećete vidjeti jadranske krijesnice, ali ćete zato vidjeti vrane koje su veće i agresivnije. To je nešto što ja konstantno pokušavam locirati kroz svoje stranice, a i u budućnosti sa knjigom Master of fotografije i to je jedan od primarnih motiva s kojim se ja bavim.

Perzeidi nisu bili vidljivi samo za vikend, svi koji su ih propustili imaju ih još prilike vidjeti, kada i odakle ih je najbolje gledati?

Još večeras je jako dobra šansa da se snime Perzeidi. Može se početi gledati već iza 11 sati kada zađe mjesec, ali najbolje najveća frekventnost meteora će biti u satima pred zoru. A što se tiče lokacija bilo gdje, što dalje od umjetne rasvjete npr. iza Kozjaka u Splitu, naši otoci ili Sljeme u Zagrebu.

Svima koji ih požele fotografirati vjerojatno će biti drago čuti pokoji savjet iskusnog fotografa. Što su neke dvije-tri osnovne stvari od kojih moraju početi?

Pa osnovne stvari za pejzažnu fotografiju bi bilo, recimo, širokokutni objektiv s velikim otvorom blende tako da se pokrije velik dio neba. Daljinski okidač puno pomaže da nam ruke budu slobodne, da možemo uživati u nebu, naprimjer kiši meteora jer on automatizira proces snimanja. Zatim čvrst i stabilan stativ jer radimo duge ekspozicije pa da budu oštre. A što se tiče aparata više- manje svejedno, ja koristim najjeftiniji DSLR aparat koji se više ne proizvodi.

Ali i puno strpljenja je potrebno.

Naravno, to uvijek.