Povjesničar otkrio kako bi izgledao svijet da Trump opet pobjedi, a za Taylor Swift kaže: 'To je dio foklora'

Zove se Ryan Wesley Routh, ima 58 godina, 2016. je glasao za Donalda Trumpa, a jučer je s kalašnjikovom došao na njegovo golf igralište na Floridi i pokušao ga ubiti. I tako je Trump u svega dva mjeseca preživio dva pokušaja atentata. Atentator inače ima kriminalni dosje, a na društvrenim mrežama je izražavao proukrajinske i propalestinske stavove, a u jednom trenutku na X-u komentirao da će biti sretan kad Trumpa više ne bude. Evo što je govorio u Ukrajini.

A samo malo prije atentata: Trump je na Xu napisao "Mrzim Taylor Swift". Američki izbori svaki dan su sve zanimljiviji, o svemu razgovaram s večerašnjim gostom povjesničarom Tvrtkom Jakovinom.

Mislili smo da atentat pripada nekom drugom vremenu, ali evo ga. Dva atentata na Donalda Trumpa u dva mjeseca.

"I to je u zemlji koja ima toliko puno oružja i koja se već godinama po političkim i ideološkim pitanjima tako silno dijeli. Vjerojatno će jednim dijelom Trump profitirati od ovoga za jedan dio njegovih sljedbenika. Ovo će vjerojatno biti još jedan pokazatelj i dokaz koliko je sretan i moćan i koliko zapravo netko iznad njega traži da vodi dalje SAD, a s druge strane ovo što je ovdje pokazano za atentatora. Dakle, on u tim godinama pripada onom sentimentu ili može odraziti dio sentimenta onih republikanaca koji se s nekim Trumpovim politikama ne bi slagali."

Zanimljiv je detalj iz biografije atentatora, da je 2016. bio Trumpov birač

"Takvih ima dosta među republikancima. Onih koji su odustali ili koji smatraju da neke ozbiljne Trumpove politike ili obećanja ne mogu prihvatiti. Jedno je pitanje abortusa. Što će se dogoditi s američkom demokracijom i uopće sa svijetom? Ako se ova retorika dogodi, neki su u strahu od klimatskih promjena i što bi eventualno četiri ponovno izgubljene godine u tom smislu mogle značiti."

Trump je majstor PR-a. prodaje dijelove odijela, kartice sa svojim potpisom, i fotografija kad je uhićen i ona nakon prvog atentata je postala kultna. on je heroj, mučenik: nema sumnje da će i ovo instrumentalizirati u svoju korist.

" I rijetko tko ne bi to napravio. Dakle, imate bivšeg američkog predsjednika u zemlji koja se hvali da ima najbolju tajnu službu i da u tom smislu zbog puno oružja zbog stope kriminaliteta zbog važnosti funkcije itd. jako čuva svoje bivše i aktivne predsjednike i političare. I sad imate dva puta pokušaje atentata. I ovo vjerojatno neće biti puno drugačije, ali možda neće biti tako dramatično, ali neće biti puno drugačije. Međutim, ono što je važno - optužbe na potpredsjednicu i aktualnog predsjednika zapravo dalje produbljuju taj animozitet, nepovjerenje između dva kampa."

Jedna od stvari o kojima se najviše priča nakon ove debate protiv Kamale Harris i njegova izjava da Haićani jedu pse da migranti jedu mačke. I to naprosto me zanima. Bez obzira na to što je nakon toga masa ljudi rekla da to nije istina, njegovi birači naprosto vjeruju svemu što on kaže.

"Na žalost u Sprijengfieldu koji je tipičan za Trupove birače - industrijski grad koji je izgubio industriju i koji je sada u jednom planu doveo 15 tisuća Haićana - stvorio je jednu zapaljivu situaciju gdje ljudi doista broje patke po parkovima jer iako nisu to vidjeli, imaju dojam da Haićani jedu patke. Trump je to vjerojatno pročitao kod svog potpredsjedničkog kandidata koji je iz Ohija što na žalost nije samo njegov stav bez obzira što Haićani ne jedu pse i mačke."

Taylor Swift….?

"To je jedan dio folklora američkih izbora da se celebrityji izjašnjavaju. Trump je na svojoj inauguraciji imao veliki problem da osim Bo Derek, zapravo nitko od Hollywooda i onih koji bi inače bili nastupali za novoizabranog predsjednika nije došao."

Demokrati imaju bolje zvijezde. Bar tako.

"Hollywood je apsolutno u tom smislu vrlo jasno pokazao gdje stoji, kao i Kalifornija, tako da je ova izjava s jedne strane odraz gorčine. S druge strane, vjerojatno će imati utjecaj na poneke, ali mislim da to, nažalost, neće biti presudno."

Kada bi morali ocrtati kako bi izgledao taj svijet prema Trumpu. Kako bi mogao izgledati taj njegov drugi mandat?

"Jedna stvar je nejasan odnos prema ovoj velikoj politici koja se zadnjih dvije godine vodi u odnosu na rat u Ukrajini i odnos prema Rusiji. Dakle, tu bi moglo doći do određenih promjena, klimatske promjene. Kao što smo vidjeli već u prvom Trumpovu mandatu neće biti moguće. Možda još jedna za nas ili bliže nama doma. Najzgodnija stvar u medijima susjednih naših zemalja imate ljude koji govore u vrijeme prvog Trumpovog mandata, uspjeli smo srušiti Milu Đukanovića u Crnoj Gori i dovesti drugačiju vlast, ali vlast koja je sigurno više pro beogradska sigurno više proruska i sigurno više Pro pravoslavna crkva nego što je bila. Sada ćemo vidjeti kakva će reakcija biti u naredne eventualno četiri godine. U izjavi sudbine Bosne i Hercegovine ili Kosova i to može biti. Ja bih rekao za nas bliže doma. Ozbiljan signal. To ne znači da ćemo mi doći odmah u fokus ovaj dio Europe u fokus, ali ne bih rekao da su, da bi taj trend za našu regiju bio povoljan.