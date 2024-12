NEKA PEČENJE POČNE / Poslušali smo ministra i ispekli kruh: Evo koliko nas je sve to koštalo

Neka jedu kolače, ili neka jedu brioche, navodno je rekla francuska kraljica Marija Antoaneta. Iako za to zapravo nema nikakvih dokaza, kazala je to kada su joj rekli da su seljaci toliko siromašni da nemaju ni za kruh. 257 godina kasnije, i mi imamo svoju Mariju Antoanetu, ministra gospodarstva Antu Šušnjara koji građanima kaže da sami počnu peći kruh umjesto da prigovaraju da su visoke cijene. Naša Darinka Trgo odmah je poslušala ministra i kruh zamijesila i ispekla. Sve to za duplo jeftinije nego u dućanu. Pa izvolite 3,2,1 Kuhaj...