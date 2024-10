Pokloni za djecu minimalno 100 eura: Pričest i krizma postale male svadbe?

Trebao bi to biti taj presveti dan kada dijete prima svoj prvi sakrament. Sakrament kojim se zapravo i postaje Kršćaninom. I nekada je tako i bilo. A krštenje danas izgleda nešto drukčije. Skupe torte, razni nakit, pokloni, skupe večere, skupe frizure. Da, sveti sakrament postao je velika fešta, a bome, i skupa.

"Ja sam imala krštenje u prosincu za unuka. Sto eura sam izdvojila, a ako idem nekome onda barem 50. Ispod ne ide", govori nam Slavica iz Zagreba. Pedesetak eura potroši i Ivana. "Ne bih više od toga", kaže.

Za poklon na krstitkama 50 eura

Eto, 50 eura za poklon na krstitkama. I onda za desetak godina, novi sakrament i skuplji poklon. Ljude smo pitali koliko bi izdvojili da ih netko pozove na proslavu svete Pričesti.

"Sto, možda dvjesto eura", kaže Boris. Duje primjećuje da su sve cijene otišle gore, pa tako i cijene ovih poklona. "Dajem otprilike 100 eura", žali se.

A kupuje se, nema što ne.

"U pitanju su nakit, mobiteli, naravno tableti. Prati se vrijeme u kojem djeca sada žive, pa su to takve stvari. To je naravno uvijek skuplje", govori nam Tomislav.

Anica kaže: "Ja recimo mojoj unuci kad sam bila, onda sam joj kupila nešto od zlata, pa da bar ima za trajnu uspomenu".

A Kristina misli nešto drukčije: "Što se tiče poklona, bili smo dosta skromni u tome. Pitanje je vjere, tako da materijalno ne bi trebalo igrati veliku ulogu u tome", kaže.

Ali očito igra. Evo koliko se gdje nosi, po projekciji Direkta:

Rezervacije za krizmu već i za iduće proljeće

To je računica ako idete u goste. A što kad proslavu organizirate? Vlasnik jedne sale na zagrebačkom Jarunu kaže nam da već sada prima rezervacije za proljeće.

"Ponekad u restoranu imamo 400 ili 500 ljudi subotama i nedjeljama kada su pričesti ili krizme. Najčešće pričesti su 20 do 30 ljudi, ima i do desetak ljudi, a postoje i pričesti od 150-200 ljudi", govori nam Darko Šikoronja, vlasnik sale za proslave.

Da, dobro ste čuli. U ovom restoranu, kaže, stolica je oko 50 eura. Pa ako računate cca. 30 ljudi, cijena večere roditelje će koštati najmanje 1500. A gdje je još odjeća, torta, kućna zakuska i drugi dodatni troškovi. Poput frizure.

"U zadnje vrijeme je jako velika potražnja. Pogotovo krizmanice moraju jako dobro izgledati, i to su najnovije haljine, super frizure. Većinom su to neke opuštene i jednostavne frizure. Nema više previše podignute kose", kaže nam vlasnik frizerskog salona, Mario Vidaček.

Takva frizura košta od 30 do 60 eura. I da bar stane samo na frizuri.

"Cure vole jaki make-up, da to što jače izgleda. Tako da su možda više spremnije uložiti u samu šminku koja može ići i do 100, 150 eura", priznaje Vidaček.

I tako fešta postaje važnija od sakramenta. Franjevac Vladimir Vidović kaže, razočaran je, jer takvim se slavljima izgubila bit i krštenja, i pričesti i krizme. Pa Katolici, ako nećete poslušati nas, poslušajte barem svećenika.

"Odavno se prevršila svaka mjera, najiskrenije. Jer toliko je naglasak stavljen na te vanjske manifestacije i proslave da se to čak po godinu, godinu i pol prije rezerviraju dvorane, sale, da se tu rade gotovo mini svadbe. Kada to stavimo u kontekst da je to slavlje sa-kra-men-ta, dakle nešto što se događa u crkvi, što je bitno za duhovni rast, za vjernički život, to je u jednoj potpunoj suprotnosti. To je jedna promašena bit", rekao je fra Vladimir Vidović.

Čuli ste svećenika pa prije idućeg slavlja dobro razmislite. I usput uštedite.