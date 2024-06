HIT DANA / 'The Eye of the Tiger' dobio ispomoć u 'razbijanju' daske. Vrijedi pogledati

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u Banskim dvorima obukao kimono te stavio crni pojas. Dobio ih je na poklon od izaslanstva svjetske taekwondo federacije i hrvatskog saveza i odmah isprobao. Po običaju, dobitnik potpiše i dasku te je razbije, no tu se Plenković ipak zaustavio, a demonstraciju snage prepustio Draganu Primorcu. Hit dana koji ne želite propustiti.