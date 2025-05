Može li Marko večeras do finala Eurosonga? 'Svi žele da flopne, a mislim da se to neće dogoditi'

Na pitanje kome bi poklonio otrovnu tortu - Marko Bošnjak kaže svim homofobima i transfobima, ali i novoj britanskoj vladi. Svoj će Poison Cake europskoj i svjetskoj publici poslužiti već danas, na prvom polufinalu Eurosonga. A ako prođe u finale, gledat ćemo ga u subotu 17. svibnja.

Kladionice mu za to ne daju osobito velike šanse na posljednjem je mjestu, na prvom mjestu su Šveđani. Sve je komentirao glavni urednik Storyja Marko Banjavčić.

Lani je cijela Hrvatska živjela za Eurosong i Baby Lasagnu, ove godine imam osjećaj da ljude ne zanima, da ne znaju da kreće sutra

Mislim da nije tako, samo nas muljaju svi su u komentiranju Marka Bošnjaka i dalje, ali nažalost s jednim predznakom koji nije isti kao lani. Mislim da je ove godine drugačije to što svi žele da on flopne, a mislim da se to neće dogoditi.

Jako su mi smetali uvredljivi, ružni, homofobni komentari na njegov račun.

Najmanje se tu pričalo o pjesmi. Pričalo se o Marku, analizirao se njegov život što on radi, što je i kada rekao, što je krivo rekao. Konstantno su ga uspoređivali s Baby Lasagnom uopće ne znam zašto. Razumijem d aje Baby Lasagna napravio povijesni uspjeh za Hrvatsku, ali Marko nije njegov nasljednik, Marko je Marko. Generalno mislim da je taj dečko podnio toliko toga da je to nevjerojatno.

Najvjernija Eurosong publika rekla bi da su LGBT osobe, oni su možda najvatreniji pratitelji. Je li onda moguć u tom smislu neki obrat?

Mislim da je caka u tome bez obzira na to što je on zadnji na kladionicama on ima fantastičan nastup. Vidio sam neke dijelove tog nastupa, čuo sam se s njim i njegovim timom. Taj nastup će biti fantastičan, proba je prošla odlično kao i generalna proba. Dobio je ogroman pljesak u dvorani i mislim da je LGBTQ+ priča u konkretnom slučaju Marka Bošnjaka sekundarna.

Kladionice kažu da su na prvom mjestu Šveđani koji pjevaju na Finskom?

Oni su veseli, oni su duhoviti, pjevaju na nekom polušvedskom, polufinskom. U svakom slučaju su drugačiji od onoga na što smo navikli od Šveđana. Pokazuju neki novi smjer pop glazbe. Mislim da ove godine ljudima fali zabave i da su oni zato tako visoko na kladionicama jer su oni jednostavno baš ih briga.

Muzikolog je analizirao stotine kandidata i pobjednika i kaže: savršena je eurovizijska pjesma je ili euro banger - visoka energija ili balada kao Salvador Sobral

Mislim da je ta portugalska balada bila iznimka koja je potvrdila pravilo. Pravilo je ipak da pobjeđuje brža pjesma, koji je hit moment to je jako teško eći jer je svaka godina drugačija. Ono što ja znam je da nitko tko pokušava oponašati ono što je napravio Nemo lani ove godine neće dobro proći.

Ne možeš sljedeće godine po istom receptu?

Ne, to smo mi često radili - gledali smo što rade oni prije nas, nismo imali tu originalnost, ali smo ipak posljednjih godina dobili taj moment koji je toliko uzbudljiv. Mislim napokon da se dogodilo to čudo koje se dogodilo s Let 3 i Baby Lasagnom.

Zadnje dvije godine smo imali dosta jake eurovizijske predstavnike Mama ŠĆ, lani su svi kolektivno bili zaljubljeni u Baby Lasagnu. Slijedi li sada stagnacija?

Ne, ne slijedi stagnacija. moramo vjerovati u bolje. Nama treba bolja Dora to je ključno. Mi moramo od nacionalnog izbora bolje i onda ćemo imati moment koji će trajati. Na dobrom smo putu i mislim da je i Marko Bošnjak unatoč kritikama jedan lijep, logičan nastavak te priče drugačijih, posebnih ljudi koji mijenjaju našu svakodnevicu na bolje.

Tko je tvoj favorit?

Bez obzira na to što ću sad sam sebe poreći ja mislim da je Austrija veliki favorit. JJ je fantastičan operni pjevač iz Beča i on stvarno radi čudo s tim glasom. Ima taj neki miks rejva i klasike što je neočekivano. Ono što može biti zanimljivo našim gledateljima, njegov komad je napisala umjetnica Tea koja je Srpkinja koja živi u Beču. Ima tu neka priča, tu se nešto događa, ta žena je bila već na Eurosongu prije dvije godine s pjesmom koje se nitko više vjerojatno ni ne sjeća, ali mislim da je taj dečko ako ga kompariramo sa Šveđanima jednu ljestvicu muzikalno iznad.

Hoće li Marko Bošnjak proći u finale?

Držim fige na rukama i nogama i mislim da hoće.