TKO JE ZAKAZAO? / Ovo su svi propusti u atentatu na Trumpa. Hrvatski kriminalist: 'Moguće da je netko drugi prošvercao oružje'

Bog me spasio, kaže Donald Trump, čovjek koji je u subotu preživio atentat i vjerojatno dobio izbore. Njegova fotografija, dok krvave glave u zraku drži stisnutu šaku možda je stara dva dana, ali već je postala kultna. On je mučenik, on je heroj, on se prkosno diže nakon što ga pokušaju ubiti, za razliku od drugog predsjedničkog kandidata koji bez da padne ne može ni uza stepenice. Ali prije nego analiziramo kako će atentat utjecati na izbore, idemo analizirati kako se ovako nešto uopće moglo dogoditi. Otkad to ljudi skaču po krovovima bez da ih osiguranje primijeti? Jesu li ozbiljno shvatili upozorenja svjedoka da netko hoda okolo s puškom? Je li skup uopće bio adekvatno osiguran? Sjetite se samo kako je Zagreb izgledao kad nam je ono na jedno popodne stigao Biden ili George W. Bush. O ključnim pitanjima u priči reporterke Ane Trcol