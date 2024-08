Ovo je 5 najtraženijih zanimanja. Poslodavci očajni, a radnici na izdisaju. Što sad?

U turizmu nedostaje radne snage jer ne mogu svi biti samo iznajmljivači. Iako je na zavodu gotovo 90 tisuća nezaposlenih, poslodavci i dalje ne mogu naći radnike. Najveća je potreba za prodavačima. Nedostaje ih gotovo 11 i pol tisuća. Čistača kao i medicinskih sestra treba oko 9 tisuća, radnika za pomoć u kući osam tisuća i konobara, bez kojih je sezona nezamisliva, traži se više od 6 i pol tisuća. Novi su to podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Alen Mrvac s portala Moj Posao za RTL Direkt govorio je o trend koji traje već neko vrijeme.

"Ove brojke nas mogu dovesti do nekoliko zaključaka. Mi se od druge polovice 2022. godine u eri rekordne potražnje za radnom snagom u Hrvatskoj. Spomenuli ste tu brojku od 90.000 nezaposlenih, ali s time da tu brojku možda treba prepoloviti. Dobar dio nezaposlenih su trajno nezapošljive osobe iz zdravstvenih razloga, socijalne isključenosti i sličnih stvari. S druge strane imamo rekordnu potražnju, a s druge sve očitiji manjak radne snage s naglaskom na domaći bazen radnika. I onda dolazimo do treće stavke o kojoj s jako puno piše, a to je uvoz stranih radnika koji je sve izraženiji, a po prognozama on bi se trebao nastaviti i u narednim godinama", kaže Mrvac.

U kolikom se okvirnom postotku za ova najtraženija zanimanja javljaju strani radnici, a koliko domaći?

"Konkretne podatke imaju samo poslodavci jer na te adrese prijave dolaze, kako domaćih tako i stranih radnika i u konačnici oni odlučuju koga će zaposliti. Međutim, mi iščitavamo jasan trend, a to je da i dalje dominiraju domaći radnici, no ta dominantnost jer sve manja. No i dalje se tu radi o zanimanjima koja traže manje kvalificirane i niže obrazovanje radnike. No za očekivati je da će se narednih godina to promijeniti".

Zapošljavanje samo u sezoni već je godinama problem, no sada poslodavci, zbog manjka radnika, pristaju i na trajno zaposlenje radnika, iako im trebaju samo u sezoni?

"To je nešto što je postalo standard posljednjih godina. Sva naša istraživanja pokazuju kako u oglasima za posao se nudi sve češće stalan posao. U prvih šest mjeseci ove godine, 80 posto oglasa za posao nudilo trajno zaposlenje".

Rezultati istraživanja koje ste objavili pokazuju kako se samo 17 posto Hrvata bavi poslom o kojem su sanjali kao djeca. Što je, prema podacima razlog?

"Kao glavne razloge da ostvare svoje djetinje snove na prvom mjestu su njihovi roditelji koji su iz najbolje namjere utjecali na njihove karijere odabire. Zatim je to okruženje, ali ima i nekih koji su zaboravili što su htjeli biti".

Bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili planove iz najmlađih dana, koliko su građani zadovoljni svojim poslom?

"Prema nacionalnom indeksu otprilike 70 posto ljudi kažu da su nezadovoljni svojim poslom, većim dijelom žene. Oni s preko 60 godina su najsretniji, a razlog je možda što su blizu mirovine".