Otrovne tropske ribe doselile u Jadran, a orke se zabijaju u brodove: Morski biolog objasnio što se događa

Nevjerojatnu fotografiju sabljarke koja izgleda kao da leti snimili su istraživači Instituta Plavi svijet. I to u blizini Premude. Njih je iglun počastio spektakularnim skokom, ali turisti u Španjolskoj i ne baš. Bili su na jedrilici blizu La Corune, kada su se u njih počele zabijati orke. I to ne jedna, nego njih 11. Oštetile su im brod, a njih su na kraju morali spašavati helikopterom. Ovakvih je incidenata u četiri godine zabilježeno čak 700.

Direktovog gosta morskog biologa Petra Kružića u moru nisu iznenadile orke, ali jesu neke druge ribe. Tjednima je ronio oko Mljeta.

Koga ste to susreli u moru oko Mljeta, a da mu se niste nadali?

Ma zapravo smo se nadali s obzirom na to da je zadnje tri godine on prisutan u Jadranu - to je morski lav, tropska vrsta koja nije nova u Mediteranu. Ona je tamo početkom '90-ih uočena uz obale Izraela i došla je iz Indopacifika kroz Sueski kanal i malo pomalo je došla do Jadrana. Prije tri godine je kolega snimio na Biševu, a ove godine došla i do Talaščice tako da se dosta proširila po Jadranu.

Je li problematična i opasna ili ne?

Pa poput naše škrpine samo što na ima malo duže bodlje. Meso je fino, ona je za jest međutim ono što je problem je ono što ima puno jači otrov i ribari će morati pazit. Za kupače nije opasna, za ronioce potencijalno opasna, ali najveći problem će biti kod ribara. Danas su na Cipru primjerice invazivne vrste gotovo 50 posto ulova tako da to čeka i nas u Jadranu.Cipar nije daleko od nas. Takav ulov je zabilježen čak i u Albaniji, tako da to čeka i nas nažalost.

Rekli ste da će ribari morati nositi rukavice dok love?

Da, to je zbog toga. I danas ih nose. Treba paziti.

Je li nam ovo toplo more od 30 stupnjeva je li nam donijelo i više morskih pasa? Jesu li došli?

Zasad ne. Potencijalno postoje opasnije vrste koje bi mogle došle. Recimo Tigar. Treba naglasiti da Tigra ne možete vidjeti ni u sjevernom dijelu Crvenog mora. On je većinom srednji i južni dio Crvenog mora malo češći. Kod Cipra, Izraela su ga vidjeli, ali to je sporadično. Tako da se za to ne trebamo bojati

Zašto su nove tropske vrste u Jadranu potencijalno opasne?

Potencijalno opasne su više za našu autohtonu faunu.Ne samo ribe, tu su i alge koje dolaze. Nažalost. imamo sve više i više tih tropskih algi koje rade doslovce tepih. Jadran se apsolutno mijenja i to je primarno zbog povišenih temperatura mora.

Rekli ste i da su pojave u Jadranu dramatične. Koliko dramatične i što se sve promijenilo otkako vi ronite?

Cvjetanje mora je bilo prije isključivo samo u sjevernom Jadranu. Nekad je to bilo recimo svake tri, četiri godine, tamo '70-ih i '80-ih godina. Danas je cvjetanje mora prisutno od sjevernog do južnog Jadrana. A to je primarno vezano za kanalizaciju, za povećanje organske tvari u moru i toga će biti nažalost sve više i više.

Puno smo pričali o tim tropskim vrstama koje nam dolaze. Hoće li neke ribe koje su sada u Jadranu biti ugrožene s obzirom na ovaj rast temperature?

Bit će ugrožene pojavom tih invazivnih vrsta recimo riba lav je dosta opasna za naše manje ribe, a to su uglavnom endemske vrste babice i glavoče, a s druge strane imate problem prelova a to je ono što smo mi krivi. Neke vrste poput recimo palamide koja je komercijalna vrsta će sve dublje i dublje odlaziti zato što je pretoplo. I teže je ulovit, ali se naši ribari snađu pa se baca dinamit i slično.

Sigurna sam da na Mljetu orke niste sreli, ali vjerujem da pratite ovu cijelu zanimljivu i u Gibraltaru i na svim područjima gdje oni sad stalno napadaju brodove i približavaju se. Zbog čega to rade?

Više je to neka njihova igra, netko im se našao na putu pa se malo zalete. Oni na kraju krajeva mogu i sebe ozlijediti tako, ali morate znati da su to jako, jako velike životinje i nekakva igra je u pitanju. Često stradaju brodovi ali koliko vidim sad nema neke veće opasnosti za ljude, nisu potopile brod ali se to može dogoditi. nekog boljeg objašnjenja za sad nema

Mislite da nije to prosvjed protiv turista?

Zasad ne, ali tko zna, možda u budućnosti.